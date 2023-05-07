Общество

26 минут назад

В районе Дикого снова отключат холодную воду

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#отключение воды
В районе Дикого снова отключат холодную воду

«РВК-Липецк» 8 мая будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 1 по улице Звездной – машина с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах и зданиях № 2б по улице Папина, №№ 1б, 1г, 2а/1, 3, 5/1, 5а по улице Союзной, №№ 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26 по улице Потапова, в частном секторе улицы Союзной. Подвоз воды будет организован к дому № 3 по улице Союзной.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Дикого – на этот раз с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 14, 19, 23, 27 по улице Котовского, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, № 1 по улице Кочубея, частного сектора улиц Верхней, Пригородной, Кирова, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Комсомольской, Джамбула, Чаплыгина, Школьной, Дубинина, Кочубея, Кооперативной, Котовского. Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Котовского, 19.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
52
#отключение воды

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