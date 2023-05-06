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40 минут назад
Машина Прилепина взорвалась на трассе в Нижегородской области
Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец, сообщил источник РИА Новости в экстренных службах региона. Водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.
По предварительным данным, взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Мощность составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте. Переднюю часть машины оторвало при взрыве, на месте происшествия образовалась воронка.
Прилепин госпитализирован с ранением обеих ног, но находится в сознании. Глава Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что писатель получил "незначительные переломы", но угроза его здоровью отсутствует. Других пострадавших нет.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к взрыву. По данным ведомства, он родился в 1993 году и уже имеет судимость.
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, "розыск возможных соучастников продолжается". В силовых структурах рассказали ТАСС, что их ищут в Москве и Подмосковье - там, в частности, выявлена квартира, где могли собрать взрывное устройство.
СК возбудил дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"), нижегородская прокуратура начала проверку. Покушение на Прилепина квалифицировано как теракт. Генеральная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.
По предварительным данным, взрывное устройство разместили под днищем автомобиля. Мощность составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте. Переднюю часть машины оторвало при взрыве, на месте происшествия образовалась воронка.
Прилепин госпитализирован с ранением обеих ног, но находится в сознании. Глава Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что писатель получил "незначительные переломы", но угроза его здоровью отсутствует. Других пострадавших нет.
Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к взрыву. По данным ведомства, он родился в 1993 году и уже имеет судимость.
Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, "розыск возможных соучастников продолжается". В силовых структурах рассказали ТАСС, что их ищут в Москве и Подмосковье - там, в частности, выявлена квартира, где могли собрать взрывное устройство.
СК возбудил дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"), нижегородская прокуратура начала проверку. Покушение на Прилепина квалифицировано как теракт. Генеральная прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.