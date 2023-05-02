Ночью заморозки, а днем – до +19

3 и 4 мая Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. 5 мая под влиянием атмосферных фронтов с запада возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 мая – 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 4 и 5 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -3, днем – от +15 до +20.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.



День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза.



