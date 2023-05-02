Погода в Липецке

сегодня, 17:00

Ночью заморозки, а днем – до +19

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#заморозки
Ночью заморозки, а днем – до +19

3 и 4 мая Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. 5 мая под влиянием атмосферных фронтов с запада возможны кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 мая – 9-10 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 4 и 5 мая – 12-13 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 мая в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Ночью от 0 до +5 градусов, местами заморозки до -3, днем – от +15 до +20. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +17 до +19 градусов.

День 3 мая стал самым теплым в Липецке в 2018 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1995 году – 3 градуса мороза. 

2 572
#заморозки

Комментарии (2)

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Григорий

54 минуты назад
МЧС Липецкой Обл прислал смс на мобильный что ночью в Липецкой Обл до -3 мороза.
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Как гость

сегодня, 17:13
Липецким метеорологам верит то!Откуда данные? Везде Яндекс. Погода, Гисметео, Foreca, Гидрометцентр другие данные. Лишьбы нашим метеорологам что то да написать, а там сбудиться.
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