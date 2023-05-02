Общество

сегодня, 15:22

Липецкий облсовет принял более 200 законов в прошлом году

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#законодательство #Липецкий областной Совет
Липецкий облсовет принял более 200 законов в прошлом году
Всего в 2022 году проведено 14 сессий областного Совета, на которых принято 216 региональных законов.

— Особое внимание уделялось созданию законодательной базы мер социальной поддержки членов семей участников спецоперации. В Липецкой области одними из первых в развитие федеральных инициатив на региональном уровне разработан и принят широкий пакет мер поддержки. В их числе – компенсация платы за детский сад, предоставление социального контракта, бесплатное профессиональное обучение, медицинское и социальное обслуживание. В этом году законодательный акцент планируется сделать на реабилитации ветеранов СВО, —отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

В 2022 году была продолжена законотворческая деятельность в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижения налоговой нагрузки в отраслях экономики, наиболее пострадавших в связи с ограничениями в период коронавируса, предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, поддержки детей и семей с детьми.

Фото пресс-службы областного Совета
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#законодательство #Липецкий областной Совет

Комментарии (6)

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Баба Зина

9 минут назад
Руку поднимать не мозг напрягать!
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неоднозначник

16 минут назад
)))), а какие региональные законы мог бы принять областной совет в рамках своих полномочий и бюджета для помощи малоимущим ?
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Да это же

27 минут назад
Настоящие стахановцы !!!
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god's

35 минут назад
А что уже есть ветераны??????
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))))

39 минут назад
Так эти законы для того и пишутся, чтобы простому люду хорошо не жилось!
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Давыдова

44 минуты назад
ток чета от ваших законов простому люду легче жить не становиться
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