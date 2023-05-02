Липецкий облсовет принял более 200 законов в прошлом году

Всего в 2022 году проведено 14 сессий областного Совета, на которых принято 216 региональных законов.



— Особое внимание уделялось созданию законодательной базы мер социальной поддержки членов семей участников спецоперации. В Липецкой области одними из первых в развитие федеральных инициатив на региональном уровне разработан и принят широкий пакет мер поддержки. В их числе – компенсация платы за детский сад, предоставление социального контракта, бесплатное профессиональное обучение, медицинское и социальное обслуживание. В этом году законодательный акцент планируется сделать на реабилитации ветеранов СВО, —отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.



В 2022 году была продолжена законотворческая деятельность в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, снижения налоговой нагрузки в отраслях экономики, наиболее пострадавших в связи с ограничениями в период коронавируса, предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, поддержки детей и семей с детьми.



Фото пресс-службы областного Совета

