Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае

В мае ужесточается наказание за госизмену и теракты, срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими сокращается до полугода, сбор ДНК становится обязательным для всех осужденных. GOROD48 представляет обзор основных законов, которые вступают в силу в мае.





Пожизненное заключение за госизмену



С 9 мая за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника грозит вплоть до пожизненного заключения. Предыдущая версия закона устанавливала ответственность за госизмену в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Ужесточается наказание за совершение террористического акта – с лишением свободы до 20 лет с нынешних 15. За организацию диверсий предусматриваться наказание до 20 лет лишения свободы вместо 15. Усиливается ответственность по «антитеррористическим» статьям УК. Теперь за международный терроризм грозит от 12 лет лишения свободы, а не от 10.

Сроки признания погибшими пропавших без вести военнослужащих сокращаются

Срок признания военнослужащих без вести пропавшими и погибшими сокращается до полугода – соответствующие изменения в закон вступают в силу с 15 мая. Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения участника СВО, то он в судебном порядке может быть признан безвестно отсутствующим. В случае, если очевидцами его гибели стали представители командного состава, статус погибшего будет присвоен по заявлению командира. В рамках прежней процедуры пропавшими считали тех, о ком нет сведений больше года, а чтобы суд признал бойца погибшим, необходимо ждать два года с момента окончания боевых действий. В итоге даже если очевидно, что человека больше нет, у родственников возникали проблемы с получением пособий и выплат и оформлением недвижимости. Сложности имелись и с выдачей справок о смерти военного — сделать это могли только медицинские организации. По новым нормам достаточно будет заявления командира, видевшего гибель бойца, чтобы тот был признан погибшим.

Системы оповещения населения приводятся в состояние готовности

С мая федеральные органы исполнительной власти обязаны поддерживать в состоянии готовности системы оповещения граждан при чрезвычайных ситуациях – вступают в силу изменения в законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Оповещение населения о ЧС, военных конфликтах и их последствиях — одна из задач гражданской обороны. Однако прежде в законе не было установлено, кто обязан отвечать за поддержание в работоспособном состоянии систем информирования. В связи с этим, в некоторых населенных пунктах такие системы не ремонтировали с 80-х годов прошлого века. Теперь в Закон «О гражданской обороне» внесены понятия «оповещение населения» и «системы оповещения». Закон определит порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности таких устройств. Также уточняются полномочия органов власти разных уровней по информированию о ЧС. Это позволит своевременно и оперативно информировать население об опасности, считают разработчики законодательных изменений.

Сбор ДНК стал обязательным для всех осужденных

В мае вступает в силу закон, который расширяет перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Теперь это все подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Также все заключенные в местах лишения свободы, а с 2025 года в этот перечень попадут и лица, подвергнутые административному аресту. Ранее эта процедура была обязательна лишь для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых был изъят во время следствия. В случае, если у осужденных и подозреваемых появится право на реабилитацию, они смогут потребовать уничтожения их геномной информации. Это же смогут сделать граждане, подвергшиеся административному аресту, в случае отмены постановления суда о совершенном ими правонарушении.

Вейпы запрещены для продажи несовершеннолетним

С мая ужесточаются правила продажи вейпов и расходников к ним – вступают в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». В соответствии с новыми нормами любые вейпы, в том числе безникотиновые запрещено продавать лицам, не достигшим 18-летнего возраста.. Также вводится запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость. Вейпы можно продавать лишь в розничных магазинах, но без открытой выкладки и демонстрации, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции. Ужесточается наказание за продажу детям такой продукции и соответствующих устройств. Штраф может составить до 600 тысяч рублей. Штраф за привлечение несовершеннолетних к курению никотиносодержащей продукции, кальянов и т.д. для граждан увеличится до 5 тысяч рублей. Родителей либо законных представителей за такое правонарушение оштрафуют на сумму до 7 тысяч рублей.

Пенсии наличными будут доставлять почтальоны

С 1 мая выдавать пенсию и социальные пособия наличными будет только «Почта России». Выплаты можно получить у почтальона или в почтовом отделении. Раньше пенсию также можно было получать наличными через сторонние – так называемые доставочные организации. Со временем этот механизм перестал быть эффективным. Услугами таких организаций пользовались единицы граждан. К тому же пенсии надо доставлять и в труднодоступные местности, для чего необходимо иметь спецтранспорт. Переход на новые правила пройдет в автоматическом режиме, пенсионерам писать заявления для этого не нужно. Для тех, кто получает пенсии на карты или банковские счета ничего не изменится. Также изменения не коснутся пенсионеров, которые уже получали выплаты наличными на дому через почтальонов или в отделении почтовой службы. Если получать пенсию на почте неудобно, можно изменить способ доставки — на карту «Мир» или счет без карты.

Размещать страховые взносы для накопительной пенсии будет Казначейство России

С 21 мая размещать средства страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию станет Казначейство России – вступают в силу изменения в две статьи Бюджетного кодекса. Прежде эти средства размещал Пенсионный фонд России самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Но эта функция была несвойственна фонду в силу специфики его деятельности, что не позволяло в полной мере осуществлять управление этими средствами. В то же время Федеральное казначейство, по мнению правительства, обладает наибольшим опытом и компетентностью в размещении бюджетных средств. Так, именно оно занималось размещением средств страхового резерва Фонда соцстрахования (ФСС) на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. А с 1 января 2023 года Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ были преобразованы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ. В связи с этим изменения в Бюджетный кодекс закрепили за Федеральным казначейством полномочия размещать соответствующие средства.

Заявление о помощи тяжелобольным детям примут на Госуслугах

С 15 мая заявление об оказании медпомощи ребенку с орфанным заболеванием можно будет подать на Госуслугах. Новый закон разрешает Фонду «Круг добра» формировать резерв лекарств и медизделий. Кроме того, расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы препараты, закупаемые фондом. Так, специальный информационный ресурс для помощи тяжелобольным детям будет содержать сведения об остатках лекарственных препаратов, медизделий, технических средств реабилитации и об их перераспределении между организациями-получателями. В отношении детей с орфанными заболеваниями информационный ресурс будет содержать сведения о сроках поставки лекарств и медицинских изделий.

Налоговики сообщат банкам о смерти их клиентов

С мая передавать в банки сведения о смерти владельцев счетов начнет налоговая служба – в ее ведении находится реестр ЗАГС с данными о регистрации смерти. После этого банки остановят все операции по соответствующим счетам. Данное нововведение означает, что появляется еще один канал информирования банков о том, что гражданин умер и теперь необходимо распределять средства через наследников, Исключения предусмотрены только для завещательных распоряжений и распоряжений, возможность исполнения которых была подтверждена получателю денег (или его банку) до того, как от ФНС поступила информация о смерти клиента. Изменения не позволят пользоваться платежными картами умершего незаконно. Для этого нужно будет вступить в наследство.

Регистрация ложных географических товарных знаков запрещается

В мае вступает в силу запрет на регистрацию товарных знаков, если они могут ввести в заблуждение потребителя о месте производства. Законодатели рассчитывают, что новые нормы позволят защитить реальных местных производителей данных территорий. Например, новые нормы не позволят называть мед «алтайским», если он произведен за пределами республики. Ранее региональные бренды, которые пользуются популярностью у покупателей, не раз пытались подделывать. По мнению авторов законопроекта, это наносит ущерб местным региональным производителям и потребителям, вводя их в заблуждение относительно места производства товара.