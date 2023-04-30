Липецкая школьница выиграл первенство России по рукопашному бою

В 13 лет у Кристины Поленниковой уже красный пояс.

В липецкой Школе единоборств Игоря Воротынцева зажгли очередную «звёздочку»: Кристина Поленникова в Брянске завоевала «бронзу» первенства России в возрастной группе 12-13 лет.

В весовой категории до 44 кг за победу сражались 12 спортсменок, Кристине пришлось провести 4 боя, из которых она выиграла три.

Споткнулась наша девушка в полуфинале, после чего было сложно настраиваться на бой за 3-е место, но Поленникова взяла себя в руки и завоевала пока главную медаль в своей жизни, одержав уверенную победу над соперницей из Тульской области.







Кристине всего 13 лет, она занимается во дворце спорта «Динамо» у тренеров Алана Качмазова и Ильи Полубоярцева, имеет уже красный пояс (5-й по старшинству в рукопашном бое). Учится в средней школе №40.

Остаётся добавить, что в первенстве России участвовали 350 спортсменов из 47 регионов страны.





