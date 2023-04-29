Коронавирус в России: постковид несет депрессию и ухудшение памяти?

Ограничения из-за появления подвида «омикрона» - «арктура» - вводить не планируют, хотя сегодня этот вариант называют самым заразным. Врачи продолжают исследовать постковид.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе еще немного снизилась, хотя темпы снижения замедлились, а планка в 5 тысяч случаев и выше пока держится. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 5,1 до 6,5 тысячи случаев. Число летальных случаев также чуть снизилось – на этой неделе оно составляло от 31 до 35 смертей за сутки и осталось практически на уровне прошлой недели. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 29 614 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 839 878 человек, из них 398 239 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также снижалось, оно опускалось ниже трех десятков случаев в сутки – с понедельника по пятницу фиксировали от 27 до 31 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3983 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 183 224 случаев коронавирусной инфекции.



Заболеваемость ковидом на прошлой неделе снизилась на 9,9%, сократилось на 5,1% (в пересчете на 100 тысяч человек) и число госпитализаций. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает ТАСС. Заболеваемость продолжила расти в 22 регионах, чаще попадали в больницы в 46 регионах. А глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24» рассказала, что темп снижения заболеваемости ковидом в России замедлился – если первые три недели число заболевших сокращалось на 14-16%, то за последнюю неделю это сокращение оказалось менее 10%. На расширенном совещании коллегии Минздрава России министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но сам вирус меняется, значит к иммунопрофилактике и производству вакцин требуются новые подходы. Об этом сообщают РИА Новости.



Дополнительные ограничения из-за появления в стране подвида «арктур» Роспотребнадзор вводить не планирует, сообщила телеканалу «Россия 24» глава ведомства Анна Попова. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС отметил, что эпидобстановка по COVID-19 в России контролируемая, несмотря на появление нового геноварианта «омикрона» - «арктура». По его словам, «арктур» стал наиболее «живучим» вариантом SARS-CoV-2, он наиболее контагиозный, при том слабо вирулентен. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минздрава России отметила - COVID-19 становится рутинной инфекцией. Однако из-за появления новых вариантов ослаблять внимание к проблеме нельзя, сообщают РИА Новости.



Симптоматика «арктура» повторяет набор симптомов, характерных для обычного COVID-19 – об этом рассказал «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, передает портал «ОСН». Речь идёт о таких проявлениях вирусного заболевания как высокая температура, заложенность носа и кашель. иммунолог Николай Крючков пояснил, что симптомы зависят от тяжести заболевания: при легком течении могут проявиться температура, общее недомогание, мышечные боли, головные боли. Нередко бывает кашель, при более тяжелом течении — одышка. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что в РФ все больше выявляется случаев заболевания «Арктуром» на разных территориях страны. Так, случаи зафиксированы в Иркутской, Ростовской областях, Крыму и Москве, передает «Интерфакс».



«Арктур» может вызвать новую вспышку заболеваемости осенью нынешнего года. Так считает главный врач Суворовской ЦРБ, кандидат медицинских наук Алексей Никифоров – свои предположения он озвучил в беседе с «Тульской службой новостей». По словам Никифорова, любой РНК-вирус стремится к максимальному распространению, это значит, что COVID-19 будет и дальше становиться более заразным, но менее опасным для носителя – подобный прогноз ученые делали еще в 2020 году. По словам врача, меры защиты прежние – маска, прививка и здоровый образ жизни.



Врачи продолжают изучать последствия COVID-19 на дальнейшее здоровье человек. Постковидным синдромом страдает каждый пятый переболевший ковидом человек – так считает академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин. О своих предположениях он рассказал во время симпозиума, посвященного диагностике и терапии постковидного состояния, сообщает «Парламентская газета». Среди симптомов постковида академик назвал утомляемость, депрессию, одышку, когнитивные дисфункции – снижение памяти и способности к концентрации. Могут также оказаться проблемы со сном, рассеянность и ощущение старения. Реабилитация после коронавируса должна включать в себя оценку микроциркуляции крови. Во многом выздоровление от постковидного синдрома зависит от того, как у человека восстановится микроциркуляция крови.



На фоне вспышек кори в некоторых регионах России эксперты оценили, можно ли одновременно заразиться корью и COVID-19. По словам врача-инфекциониста, профессора, доктора медицинских наук Николая Малышева, вероятность заболеть двумя инфекциями одновременно ничтожна, но, если это произойдет, вырастет риск осложнений, передает «РБК». Как считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, вероятность двойной инфекции ничтожна. Аграновский тоже подчеркнул, что обычно двойные инфекции либо последовательно протекающие переносятся более тяжело, риск осложнений выше. Врач-невролог Галина Чудинская рассказала, что потеря обоняния после перенесенного коронавируса может сохраняться очень долгое время, пишет РИАМО. У разных пациентов по-разному восстанавливаются обоняние и вкус: одни возвращаются к прежней жизни через несколько дней, кому-то приходится страдать больше года. Она рассказала, что нарушение обоняния происходит по разным причинам. Для лечения аносмии (потери обоняния) в некоторых случаях врач может посоветовать тот или иной препарат для уменьшения отечности или для восстановления слизистой оболочки носоглотки, что ускорит восстановительный процесс. Но в большинстве случаев восстановление обоняния происходит самостоятельно без специальных процедур и препаратов