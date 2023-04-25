Происшествия

39 минут назад

На 10-летнего мальчика упали футбольные ворота

7 613
#футбольные ворота #травма
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На 10-летнего мальчика упали футбольные ворота

Оказалось, что ворота не закреплены. Ребенка доставили в больницу.

Жительница Липецка  рассказала в соцсетях о несчастном случае, который произошел с ее 10-летним сыном на стадионе микрорайона «Победа».

«23 апреля в 18:00 мой 10-летний сын играл в футбол на стадионе, напротив поликлиники №7. Он получил серьезные травмы от падения огромных железных ворот, которые не были закреплены. У него сотрясение мозга, огромная гематома на шее, сильный ушиб руки, после полученных травм он госпитализирован в больницу. Сколько ещё будут страдать дети от халатного отношения застройщиков. Прошу принять меры!», — написала мать мальчика.

Женщина рассказала GOROD48, что ее сын играл на стадионе с другом. Потом позвонил, и плача рассказал, что на него упали ворота.

— Да, он прыгнул и зацепился руками за перекладину. Ну, многие мальчики активные, это же дети! Он не знал, что ворота не закреплены. На меня соцсетях обрушились волна критики, что сами, мол, виноваты. Я не снимаю с себя вины, но хочу, чтобы другие дети не пострадали. Я вчера изучила все ГОСТы. Такие вороты должны быть закреплены, — считает липчанка.

По словам женщины, первоначально у сына диагностировали сотрясение головного мозга и подозрение на перелом шейного позвонка. Перелом, к счастью не подтвердился, выяснилось, что это подвывих. Сегодня мальчику уже лучше. Он носит специальный корсет.

Кто именно несет ответственность за незакрепленные ворота, пока не ясно: GOROD48 направил соответствующий запрос в мэрию.
7 613
#футбольные ворота #травма
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Комментарии (7)

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ЮВП

2 минуты назад
А у нас воротами была пара кирпичей. И в логу руки-ноги ломали. Но никогда родители виновных не искали.
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Лиза

9 минут назад
А зачем он повис на воротах? Они для этого не предназначены, даже если они и закреплены. Родители должны ребёнку говорить об этом.
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Викторм

11 минут назад
Какие еще "огромные"? Маленькие ворота. И не должны были быть закреплены. Нечего на них вешаться было. И опять "онижедети"...
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Безмасочник

21 минуту назад
Не первый раз читаю про такой несчастный случай.
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гость

22 минуты назад
в следующий раз подумает
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Гость

24 минуты назад
Ещё и мать обвинили в чем- то! Это уголовное дело для того, кто устанавливал эти ворота. И для того, кто принимал работу, тоже.
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077

29 минут назад
Нормально там все, сын туда ходит Играть в футбол но не виснуть на воротах, скажи е спасибо что там открыто а не висит замок
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