Происшествия
39 минут назад
На 10-летнего мальчика упали футбольные ворота
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Оказалось, что ворота не закреплены. Ребенка доставили в больницу.
Жительница Липецка рассказала в соцсетях о несчастном случае, который произошел с ее 10-летним сыном на стадионе микрорайона «Победа».
«23 апреля в 18:00 мой 10-летний сын играл в футбол на стадионе, напротив поликлиники №7. Он получил серьезные травмы от падения огромных железных ворот, которые не были закреплены. У него сотрясение мозга, огромная гематома на шее, сильный ушиб руки, после полученных травм он госпитализирован в больницу. Сколько ещё будут страдать дети от халатного отношения застройщиков. Прошу принять меры!», — написала мать мальчика.
Женщина рассказала GOROD48, что ее сын играл на стадионе с другом. Потом позвонил, и плача рассказал, что на него упали ворота.
— Да, он прыгнул и зацепился руками за перекладину. Ну, многие мальчики активные, это же дети! Он не знал, что ворота не закреплены. На меня соцсетях обрушились волна критики, что сами, мол, виноваты. Я не снимаю с себя вины, но хочу, чтобы другие дети не пострадали. Я вчера изучила все ГОСТы. Такие вороты должны быть закреплены, — считает липчанка.
По словам женщины, первоначально у сына диагностировали сотрясение головного мозга и подозрение на перелом шейного позвонка. Перелом, к счастью не подтвердился, выяснилось, что это подвывих. Сегодня мальчику уже лучше. Он носит специальный корсет.
Кто именно несет ответственность за незакрепленные ворота, пока не ясно: GOROD48 направил соответствующий запрос в мэрию.
«23 апреля в 18:00 мой 10-летний сын играл в футбол на стадионе, напротив поликлиники №7. Он получил серьезные травмы от падения огромных железных ворот, которые не были закреплены. У него сотрясение мозга, огромная гематома на шее, сильный ушиб руки, после полученных травм он госпитализирован в больницу. Сколько ещё будут страдать дети от халатного отношения застройщиков. Прошу принять меры!», — написала мать мальчика.
Женщина рассказала GOROD48, что ее сын играл на стадионе с другом. Потом позвонил, и плача рассказал, что на него упали ворота.
— Да, он прыгнул и зацепился руками за перекладину. Ну, многие мальчики активные, это же дети! Он не знал, что ворота не закреплены. На меня соцсетях обрушились волна критики, что сами, мол, виноваты. Я не снимаю с себя вины, но хочу, чтобы другие дети не пострадали. Я вчера изучила все ГОСТы. Такие вороты должны быть закреплены, — считает липчанка.
По словам женщины, первоначально у сына диагностировали сотрясение головного мозга и подозрение на перелом шейного позвонка. Перелом, к счастью не подтвердился, выяснилось, что это подвывих. Сегодня мальчику уже лучше. Он носит специальный корсет.
Кто именно несет ответственность за незакрепленные ворота, пока не ясно: GOROD48 направил соответствующий запрос в мэрию.
7 613
ЮВП
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