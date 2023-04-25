Общество

30 минут назад

В Ельце отрепетировали парад Победы

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#День Победы #9 Мая
В Ельце отрепетировали парад Победы

В первой сводной репетиции парада на Красной площади приняли участие более 640 человек.

Сегодня на Красной площади в Ельце состоялась репетиция парада, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Ельца Евгений Боровских.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, 25 апреля состоялась первая сводная репетиция парада непосредственно на месте его проведения, до этого тренировки проходили на площадке рынка «Дионис».

В репетиции парада Победы сегодня приняли участие более 640 человек — они составили 22 парадные «коробки».

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В Ельце запланированы еще две сводные репетиции парада. Предварительно, они намечены на 27 апреля и 3 мая, но все будет зависеть от погоды.

Фото - t.me/evgeny_borovskih
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#День Победы #9 Мая

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