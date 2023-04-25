Знак «За заслуги перед городом Липецком» получит артист муниципального драматического театра

В послужном списке Петра Коновалова — 19 ролей в этом театре, в котором он работает с 2009 года.

Сегодня на заседании постоянной комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике мэрия предложила наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» 77-летнего Петра Коновалова, артиста драмы, ведущего мастера сцены МУ «Липецкий драматический театр».



Петр Коновалов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1969 году (курс П.В. Лесли). Работал в театрах Уссурийска и Махачкалы. В Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого был приглашен легендарным худруком Владимиром Пахомовым в 1996 году, где и проработал до 2008-го. Липчанам запомнились его роли в пьесах Александра Островского «Таланты и поклонники», Генрика Ибсена «Кукольный дом», Максима Горького «Фальшивая монета», Антона Чехова «Вишневый сад».



В Липецком драматическом театре Петр Коновалов работает с 2009 года. В его послужном списке — 19 ролей. Среди них роли директора тюрьмы Франка в пьесе «Часы с боем», Доброго волшебника в «Хрустальной сказке», Доктора Ломбарди в «Слуге двух господ», сразу трех персонажей — Чуба, Запорожца, Ряженого — в «Вечерах на хуторе». Поставил спектакли: «По секрету всему свету» А. Шульжика (2009 г.), «Часы с боем» (по мотивам оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса, 2010 г.), «Эпоха водолея» А. Пономарева (2012 г.), «Повествование о душе русской» Л. Толстого (2015 г.).



— Его талант поистине гипнотический, — так охарактеризовал артиста представляющий его к награде начальник управления внутренней политики мэрии Липецка Иван Терехов.



В 1989 году Петра Коновалова наградили медалью «Ветеран труда», в 2009 году ему присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2012 году вручили медаль «За взаимодействие с органами внутренних дел». Петр Коновалов награжден Почетной грамотой администрации города Липецка и городского Совета депутатов, Памятным Знаком «Липецк — город мастеров», Благодарностью оргкомитета Девятых молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды», Благодарственным письмом департамента культуры и туризма администрации Липецка.





фото: МУ «Липецкий драматический театр»

