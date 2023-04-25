Общество

41 минуту назад

Знак «За заслуги перед городом Липецком» получит артист муниципального драматического театра

1 191
#Липецкий горсовет
Знак «За заслуги перед городом Липецком» получит артист муниципального драматического театра

В послужном списке Петра Коновалова — 19 ролей в этом театре, в котором он работает с 2009 года.

Сегодня на заседании постоянной комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике мэрия предложила наградить Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» 77-летнего Петра Коновалова, артиста драмы, ведущего мастера сцены МУ «Липецкий драматический театр».

Петр Коновалов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1969 году (курс П.В. Лесли). Работал в театрах Уссурийска и Махачкалы. В Липецкий академический театр драмы им. Л.Н. Толстого был приглашен легендарным худруком Владимиром Пахомовым в 1996 году, где и проработал до 2008-го. Липчанам запомнились его роли в пьесах Александра Островского «Таланты и поклонники», Генрика Ибсена «Кукольный дом», Максима Горького «Фальшивая монета», Антона Чехова «Вишневый сад».

В Липецком драматическом театре Петр Коновалов работает с 2009 года. В его послужном списке — 19 ролей. Среди них роли директора тюрьмы Франка в пьесе «Часы с боем», Доброго волшебника в «Хрустальной сказке», Доктора Ломбарди в «Слуге двух господ», сразу трех персонажей — Чуба, Запорожца, Ряженого — в «Вечерах на хуторе». Поставил спектакли: «По секрету всему свету» А. Шульжика (2009 г.), «Часы с боем» (по мотивам оперетты «Летучая мышь» И. Штрауса, 2010 г.), «Эпоха водолея» А. Пономарева (2012 г.), «Повествование о душе русской» Л. Толстого (2015 г.).

— Его талант поистине гипнотический, — так охарактеризовал артиста представляющий его к награде начальник управления внутренней политики мэрии Липецка Иван Терехов.   

В 1989 году Петра Коновалова наградили медалью «Ветеран труда», в 2009 году ему присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2012 году вручили медаль «За взаимодействие с органами внутренних дел». Петр Коновалов награжден Почетной грамотой администрации города Липецка и городского Совета депутатов, Памятным Знаком «Липецк — город мастеров», Благодарностью оргкомитета Девятых молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды», Благодарственным письмом департамента культуры и туризма администрации Липецка.


фото: МУ «Липецкий драматический театр»

1 191
#Липецкий горсовет

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1

21 минуту назад
ну понятно, что у врачей скорой помощи , спасающих людей от смерти заслуг нет перед Липецком, заслуги только у актеров
ответить
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
13
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

В Ельце отрепетировали парад Победы
#День Победы #9 Мая
В Ельце отрепетировали парад Победы

25 минут назад

Общество
Летчик-ас, бывший мэр, директор зоопарка — еще не все претенденты в Почетные граждане Липецка-2023
#Почетный гражданин Липецка #Липецкий горсовет
1
Летчик-ас, бывший мэр, директор зоопарка — еще не все претенденты в Почетные граждане Липецка-2023

42 минуты назад

Общество
Евгения Уваркина все же решила оставить себе первого заместителя
#мэрия Липецка #кадры
13
Евгения Уваркина все же решила оставить себе первого заместителя

сегодня, 12:17

Общество
Гражданин Узбекистана получил семь лет за 100 граммов героина
#наркотики
3
Гражданин Узбекистана получил семь лет за 100 граммов героина

сегодня, 10:34

Общество
Липчанам напоминают об ограничениях на рыбную ловлю
#рыба #рыбалка
5
Липчанам напоминают об ограничениях на рыбную ловлю

сегодня, 10:31

Общество
Сегодня в Липецке: приложение для спасения и на какие уловки идут липчане, чтобы не идти на работу
#Сегодня в Липецке
18
Сегодня в Липецке: приложение для спасения и на какие уловки идут липчане, чтобы не идти на работу

сегодня, 07:00

Общество