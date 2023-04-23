Происшествия

сегодня, 18:14

В Ельце горит старинный купеческий дом

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#пожар
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В Ельце горит старинный купеческий дом

В данный момент пожарные борются с огнем в доме на улице Кооперативной Ельца

Пожар возник в старинном доме XIX века постройки. 

Как сообщил GOROD48 елецкий историк Денис Ляпин, это купеческий особняк XIX века постройки. Памятник культурного наследия.

Последнее время в нем располагался склад.



Огонь тушат несколько пожарных расчетов.

Фото: vk.com/elec_online


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#пожар
1

Комментарии (1)

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Ванька Грозный

29 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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