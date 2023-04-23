Происшествия
сегодня, 18:14
В Ельце горит старинный купеческий дом
В данный момент пожарные борются с огнем в доме на улице Кооперативной Ельца
Пожар возник в старинном доме XIX века постройки.
Как сообщил GOROD48 елецкий историк Денис Ляпин, это купеческий особняк XIX века постройки. Памятник культурного наследия.
Последнее время в нем располагался склад.
Огонь тушат несколько пожарных расчетов.
Фото: vk.com/elec_online
Как сообщил GOROD48 елецкий историк Денис Ляпин, это купеческий особняк XIX века постройки. Памятник культурного наследия.
Последнее время в нем располагался склад.
Огонь тушат несколько пожарных расчетов.
Фото: vk.com/elec_online
Ванька Грозный