Общество
36 минут назад
Технический запуск фонтана у спорткомплекса «Звёздный» намечен на воскресенье
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Как сообщает мэрия, плоскостной водный комплекс перед спорткомплексом «Звёздный» готовят к запуску: сейчас проводится его техническое обслуживание. Подрядчик проверяет работоспособность насосов и систем фильтрации, водо- и электроснабжения, прочищает 498 форсунок, через которые вода подаётся на поверхность.
Около 20 часов займет наполнение системы водой. Кроме того необходимо обновить настройки шкафов управления – в них «зашиты» программы танцев воды.
Ожидается, уже в воскресенье пройдет технический запуск фонтана. Городские же фонтаны традиционно заработают 1 мая.
Около 20 часов займет наполнение системы водой. Кроме того необходимо обновить настройки шкафов управления – в них «зашиты» программы танцев воды.
Ожидается, уже в воскресенье пройдет технический запуск фонтана. Городские же фонтаны традиционно заработают 1 мая.
101