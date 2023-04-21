Общество

36 минут назад

Технический запуск фонтана у спорткомплекса «Звёздный» намечен на воскресенье

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#фонтаны
Технический запуск фонтана у спорткомплекса «Звёздный» намечен на воскресенье
Как сообщает мэрия, плоскостной водный комплекс перед спорткомплексом «Звёздный» готовят к запуску: сейчас проводится его техническое обслуживание. Подрядчик проверяет работоспособность насосов и систем фильтрации, водо- и электроснабжения, прочищает 498 форсунок, через которые вода подаётся на поверхность.

Около 20 часов займет наполнение системы водой. Кроме того необходимо обновить настройки шкафов управления – в них «зашиты» программы танцев воды.  

Ожидается, уже в воскресенье пройдет технический запуск фонтана. Городские же фонтаны традиционно заработают 1 мая.

101
#фонтаны

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