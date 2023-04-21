Общество

56 минут назад

Регулярность вывоза мусора на постоянном контроле городского департамента развития территории

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Специалисты оценивают состояние дворовых территорий по разработанным чек-листам. Свой маршрут представители мэрии строят, основываясь, в том числе на обращениях липчан, оставленных в социальных сетях, центре управления регионом и портале «Развиваем Липецкую область вместе».

- Нередко жители жалуются, что баки переполнены, вокруг разбросаны покрышки, бутылки, доски, полиэтиленовые пакеты, ветки деревьев. Организуем и проводим еженедельные рейды по контейнерным площадкам совместно со специалистами госжилинспекции региона. По результатам таких мероприятий контрольные органы получают достаточную доказательную базу для принятия административных мер к управляющим компаниям в виде штрафов, - говорит председатель департамента Ольга Логинова.

Отметим, мораторий на проведение проверок, который был введен с 10 марта прошлого года, не распространяется на сферу жилищно-коммунальных отношений. Причина – ненадлежащее состояние контейнерных площадок может нанести вред здоровью, являясь потенциальным источником различных инфекций особенно в теплое время года. Поэтому, по мнению специалистов, контроль со стороны уполномоченных должностных лиц должен быть жестким, а принятие мер в случае выявления нарушений – оперативным. В связи с этим принято решение о проведении еженедельных рейдов сотрудниками департамента и госжилинспекции региона.

Результат проверок, проведенных с начала прошлого года, – выдача более 400 предостережений в адрес управляющих компаний. Некоторым они были вынесены повторно. Кроме того, для принятия мер в рамках жилищного законодательства к нерадивым УК только в этом году липчане направили более 90 писем в ГЖИ.

Чистые дворовые территории радуют, как местных жителей, так и сотрудников департамента. Однако есть управляющие компании, которые не идут на конструктивный диалог и не реагируют на меры профилактики. Сотрудники администрации города, департамента развития территории и госжилинспекции подчеркивают – бездействовать нельзя. Необходимо комплексно принимать меры воздействия к нерадивым управляющим компаниям. Жилищное законодательство предусматривает наказание в виде штрафов.

В департаменте просят липчан не парковать автомобили вблизи контейнерных площадок и не создавать препятствий вывозу отходов. По вопросам порядка на площадках жителям следует обращаться в свою УК, подать заявку на вывоз мусора с городских территорий после субботников можно в департамент.

Напомним, в этом году администрация города изменила подход к наведению порядка в областном центре. Помимо постоянных мониторингов, который проводят сотрудники мэрии, в Липецке проходит акция «Чистый четверг», инициатором которого стала глава Липецка Евгения Уваркина. Серия субботников продлится до 30 мая.

Источник: сайт администрации города Липецка

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Комментарии (3)

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Добрый день

10 минут назад
Могу ли я временно воспользоваться мусорным баком , прикатив его к своему подьезду , наполнить его мусором из своей кладовки и обратно откатить назад ? Если нет , то что мне делать ?
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Наблюдатель

24 минуты назад
У нас во дворе было 6-8 контейнеров раньше сейчас всего 3 но выводят хорошо всегда не переполнены только не понятно зачем сократили количество баков.
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Гость.

38 минут назад
Лудше бы жил инспекция занялась УК и жеками, где полный беспредел. И они по ходу не кого и не чего не боятся, жаловаться БЕСПОЛЕЗНО сами говорят хоть президенту.
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