Здоровье

46 минут назад

В Липецкой области есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по малярии

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#комары #малярия
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В Липецкой области есть риск осложнения эпидемиологической ситуации по малярии

Хотя последнее время случаи малярии в Липецкой области не регистрировались.

25 апреля — Всемирный День борьбы с малярией. Как сообщает управления Роспотребнадзора по Липецкой области, случаи малярии в 2018-2022 годах в Липецкой области не регистрировались.

«В то же время в области риск осложнения эпидемиологической ситуации по малярии сохраняется в связи с миграцией из стран дальнего и ближнего зарубежья, а также наличием местных факторов передачи трехдневной малярии (через местных комаров). По данным энтомологического мониторинга, проводимого Центром гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, заселенность жилых и хозяйственных объектов малярийными комарами (в мониторинговых точках) достигает 0,9%, помещениях содержания сельскохозяйственных животных – 47%, водоемов – 81%, в связи с чем меры по профилактике малярии на территории области являются актуальными», - отмечают в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области.

Сейчас одна из мер профилактики малярии — обработка водоёмов и пляжей от комаров.

В середине двадцатого века для борьбы с эпидемией малярии в Липецкой области была создана противомалярийная станция. Пик заболеваемости местной малярией в области пришелся на начало 1940-х годов, когда только в Липецке ежегодно регистрировалось более 5000 случаев первичных обращений. В Липецкой области в те годы было развернуто бесплатное лечение и химиопрофилактика больных и носителей малярии, налажено централизованное снабжение хинином, плазмоцидом, акрихином. Проводилась обработка водоемов и мелиорация заболоченных мест, другие противомалярийные гидротехнические мероприятия. В результате к 1960 году местная малярия в области была окончательно ликвидирована.

В прошлом году в России число завозных случаев малярии увеличилось в 1,2 раза и составило 110 случаев против 90 в 2021 году. Все случаи малярии, зарегистрированные в 2022 году, были завезены из стран дальнего зарубежья: Африканского континента, стран Южной Америки (Венесуэла, Гайана), Азии (Индия, Сирия, Пакистан).

Тяжесть течения малярии и прогноз исхода заболевания существенно зависит от оперативности постановки диагноза, поскольку клиника данного заболевания схожа со многими инфекционными заболеваниями (ОРВИ, пневмония, сальмонеллез, грипп, вирусный гепатит и другими). Ежегодно в мире регистрируется порядка полумиллиона летальных исходов от малярии.
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#комары #малярия
3

Комментарии (1)

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Нонка

6 минут назад
Дык это вроде африканская болячка.
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