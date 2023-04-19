Больше 600 сотрудников НЛМК получили спецпропуска на велосипеды

На Новолипецком металлургическом комбинате начался велосезон. С 15 апреля сотрудники НЛМК могут поставить специальную отметку в пропуске и заезжать на территорию комбината на велосипеде.

Такой возможностью воспользовались уже больше 600 человек. В их числе главный специалист управления реализации проектов Антон Виньков. Он ставит отметку в пропуске каждой весной. В этом году планирует ездить на работу на велосипеде весь сезон.



— Я вижу только плюсы в передвижении на велосипеде. В отличии от общественного транспорта это удобно. К тому же, я успеваю неплохо размяться во время дороги, а это всегда дополнительный заряд бодрости. Удобно и то, что у здания, где я работаю оборудована специальная парковка. Насколько я знаю они вообще по всему комбинату появились, — рассказал Антон Виньков.



В отделе пропусков комбината отмечают, что число желающих ездить на работу на велосипеде продолжает расти. Этому способствует инфраструктура — современные велопарковки есть у каждого подразделения НЛМК. В прошлом году их стало вдвое больше. Сейчас система велопарковок объединяет 23 локации. Все они выполнены в едином стиле — в форме стальных пружин.

