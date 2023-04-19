Происшествия

сегодня, 14:36

В Липецкой области депутата судят за пьяное смертельное ДТП

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#ДТП
В Липецкой области депутата судят за пьяное смертельное ДТП

73-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 150» выехал встречную полосу.

Задонский районный суд рассматривает уголовное дело 73-летнего депутата одного из районов Липецкой области по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Авария, о которой идет речь произошла 9 мая в Хлевенском районе на 9-м километре дороги Дмитряшевка-Фомино-Негачевка. В столкновении автомобилей  «Тойота Лэнд Крузер 150» и «ВАЗ-2114», один человек погиб и один пострадал.

По версии следствия, причиной жуткого ДТП стало маневр 73-летнего водителя «Лэнд Крузера»: он выехал на встречную полосу, где «Тойота» столкнулась с «ВАЗом».

42-летний водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте ДТП в результате тупой сочетанной травм тела, его 30-летняя пассажирка была госпитализирована, её здоровью был причинен тяжкий вред, опасный для жизни человека.

Если вина водителя «Тойоты» будет доказана, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
7 1336
#ДТП

Комментарии (7)

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==иван

3 минуты назад
у нас все смешно .пока не коснется .местный тебе посыл .старик с деменцией вьехал в твою машину с женой и детьми .смешно ))))))))
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МестныйЯ

13 минут назад
Ой, да ладно, ну мы не настолько исключительные, чтобы смотреть и радоваться, как старик с деменцией здоровается с воздухом))))))))
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Ой, да ладно

17 минут назад
МестныйЯ, в некоторых т. н. цивилизованных странах в таком возрасте президентами становятся.
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==иван

43 минуты назад
наворочил .двоих .пьяный .в тюрьме ему спокойней будет.
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Почти угадал

54 минуты назад
Однако, это его приятель.
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МестныйЯ

сегодня, 14:46
Учитывая возраст, упоминание ограничения занимать должности и определенную деятельность - звучит цинично
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Однако

сегодня, 14:43
Если бы его звали Олег Петрович, то всё пошло бы по другому сценарию ;)
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