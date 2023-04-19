Происшествия
сегодня, 14:36
В Липецкой области депутата судят за пьяное смертельное ДТП
73-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 150» выехал встречную полосу.
Задонский районный суд рассматривает уголовное дело 73-летнего депутата одного из районов Липецкой области по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Авария, о которой идет речь произошла 9 мая в Хлевенском районе на 9-м километре дороги Дмитряшевка-Фомино-Негачевка. В столкновении автомобилей «Тойота Лэнд Крузер 150» и «ВАЗ-2114», один человек погиб и один пострадал.
По версии следствия, причиной жуткого ДТП стало маневр 73-летнего водителя «Лэнд Крузера»: он выехал на встречную полосу, где «Тойота» столкнулась с «ВАЗом».
42-летний водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте ДТП в результате тупой сочетанной травм тела, его 30-летняя пассажирка была госпитализирована, её здоровью был причинен тяжкий вред, опасный для жизни человека.
Если вина водителя «Тойоты» будет доказана, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Авария, о которой идет речь произошла 9 мая в Хлевенском районе на 9-м километре дороги Дмитряшевка-Фомино-Негачевка. В столкновении автомобилей «Тойота Лэнд Крузер 150» и «ВАЗ-2114», один человек погиб и один пострадал.
По версии следствия, причиной жуткого ДТП стало маневр 73-летнего водителя «Лэнд Крузера»: он выехал на встречную полосу, где «Тойота» столкнулась с «ВАЗом».
42-летний водитель «ВАЗ-2114» погиб на месте ДТП в результате тупой сочетанной травм тела, его 30-летняя пассажирка была госпитализирована, её здоровью был причинен тяжкий вред, опасный для жизни человека.
Если вина водителя «Тойоты» будет доказана, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
==иван
МестныйЯ
Ой, да ладно
==иван
Почти угадал
МестныйЯ
Однако