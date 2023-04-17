На минувшей неделе ОРВИ заболели 5 486 человек

Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом продолжает снижаться.

В Липецкой области продолжатся тенденция к снижению количества случаев коронавируса, гриппа и других ОРВИ.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 10 по 16 апреля было зарегистрировано 349 случаев коронавируса и 5 486 случаев ОРВИ (из них 8 случаев гриппа В).



Заболеваемость коронавирусом за неделю снизилась на 17%, а ОРВИ — на 10,2%.



Среди заболевших 53,2% — дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке было зарегистрировано 3 579 случаев ОРВИ, из них 6 случаев гриппа В. По разным возрастным группам в Липецке заболеваемость за неделю снизилась на 7-12%.



По результатам лабораторных исследований материалов от больных ОРВИ, преобладают вирусы гриппа – 31%, риновирусы и сезонные коронавирусы (по 19%). 7-12% положительных проб были представлены РС-инфекцией и парагриппом, по 4% — бока-, адновирусами и вирусными микст-инфекциями.