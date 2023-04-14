51 минуту назад
Сотрудники ФСБ взяли штурмом нарколабораторию в Липецком районе
Задержаны двое участников преступной группы. Изъяты 90 килограммов наркотика и две тонны химических веществ для их изготовления.
Лаборатория находилась в жилом доме и была оснащена специальным оборудованием для производства наркотика. Оперативники ФСБ нашли 90 килограммов уже готовой смеси и две тонны химических веществ для ее синтеза. В лаборатории задержаны двое мужчин. По данным УФСБ, они входили в преступную группу и действовали по указанию пока неустановленных лиц.
«Фигуранты, действуя по указанию неустановленных лиц, в жилом доме, расположенном на территории Липецкого района с использованием прекурсоров и лабораторного оборудования, осуществляли синтез наркотического средства в целях его последующего сбыта оптовыми партиями на территории регионов ЦФО», - сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. Ведется следствие.
Мик
Нет наркоте!
Стрелец