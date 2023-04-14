Происшествия

51 минуту назад

Сотрудники ФСБ взяли штурмом нарколабораторию в Липецком районе

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#наркотики #ФСБ

Задержаны двое участников преступной группы. Изъяты 90 килограммов наркотика и две тонны химических веществ для их изготовления.

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В Липецком районе сотрудники УФСБ взяли штурмом нарколабораторию, в которой синтезировалась смесь содержащая N-метилэфедрон.

Лаборатория находилась в жилом доме и была оснащена специальным оборудованием для производства наркотика. Оперативники ФСБ нашли 90 килограммов уже готовой смеси и две тонны химических веществ для ее синтеза. В лаборатории задержаны двое мужчин. По данным УФСБ, они входили в преступную группу и действовали по указанию пока неустановленных лиц.

«Фигуранты, действуя по указанию неустановленных лиц, в жилом доме, расположенном на территории Липецкого района с использованием прекурсоров и лабораторного оборудования, осуществляли синтез наркотического средства в целях его последующего сбыта оптовыми партиями на территории регионов ЦФО», - сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. Ведется следствие.
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#наркотики #ФСБ

Комментарии (3)

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Мик

18 минут назад
Хорошая работа!
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Нет наркоте!

19 минут назад
Стрелец, а как, "понять и простить"? Видимо, ты молод и не имеешь детей!
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Стрелец

39 минут назад
Можно было еще из пушки стрельнуть
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