Сотрудники ФСБ взяли штурмом нарколабораторию в Липецком районе

Задержаны двое участников преступной группы. Изъяты 90 килограммов наркотика и две тонны химических веществ для их изготовления.





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В Липецком районе сотрудники УФСБ взяли штурмом нарколабораторию, в которой синтезировалась смесь содержащая N-метилэфедрон.



Лаборатория находилась в жилом доме и была оснащена специальным оборудованием для производства наркотика. Оперативники ФСБ нашли 90 килограммов уже готовой смеси и две тонны химических веществ для ее синтеза. В лаборатории задержаны двое мужчин. По данным УФСБ, они входили в преступную группу и действовали по указанию пока неустановленных лиц.



«Фигуранты, действуя по указанию неустановленных лиц, в жилом доме, расположенном на территории Липецкого района с использованием прекурсоров и лабораторного оборудования, осуществляли синтез наркотического средства в целях его последующего сбыта оптовыми партиями на территории регионов ЦФО», - сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России. Ведется следствие.