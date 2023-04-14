Общество

25 минут назад

В районе Опытной Станции отключат холодную воду

103
#отключения
В районе Опытной Станции отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 15 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 8а по улице Семашко – машина с водой будет находиться возле вышеуказанного дома. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Опытной Станции – в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Лебедянская, 29. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

103
#отключения

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