В районе Опытной Станции отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 15 апреля станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 8а по улице Семашко – машина с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Опытной Станции – в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Лебедянская, 29.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



