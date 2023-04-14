Сегодня в Липецке: ГТО для пенсионеров, бандонеон и ждут ли липчане подорожания доллара и евро?

Наступила пятница-проказница, рассказываем, как провести её культурно и достойно.

Сухо, но прохладно

Вчерашние дожди в Липецке надолго не задержались. Сегодня уже обещают сухую погоду, но зато на улице несколько похолодает – до 9-11 градусов.







Отключения воды

Сегодня «засуха» придёт лишь в считанное число домов. С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улицы Нижней Логовой, 7,9; а также частного сектора на улицах Макаренко, Пестеля, Рылеева.







Отключения света

Гораздо больше липчан испытают неудобства в связи с отключением света. С 9:00 до 17:00 прекратят подачу электричества в полностью на улицах Булавина и Курчатова, а также в отдельных домах в переулке Кулибина, 10; на улицах Садовой, 547; Сокольской, 583.







С 9:00 до 16:00 останутся без света дома на улицах Балмочных, 4, 6, 40; Вольной, 13, 15; Гайдара, 1; Лучистой, 15, 40; Монтажников, 3; Нестерова, 17; Новой, 38; Осипенко, 4; в переулке Попова, 6; улицах Просторной, 2, 12; Раздольной, 34; Совхозной, 128,а, 132; Тельмана, 162а, 164; Утренней, 1; Юношеской, 21; Ясной. Обесточат также площадь Героев, улицы Гусева, Железнякова, Одесскую, Отрадную, Пугачева, Селекционную, Станционную, садоводчества «Липецкстрой», «Металлург-1», «Студеновское», «Ферросплавщик».

С 14:00 до 17:00 без электричества проведут жители домов на улице Гагарина, 23а, 25, 27, 27а; Угловой, 15.

Пробки

Пятница – самый сложный день для дорожного движения. Пробки в городе иногда перетекают одна в другую с раннего утра и до вечера. Поэтому сегодня особенно важно перед выездом изучить дорожную обстановку в городе на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях. Всего лишь пара минут на рекогносцировку позволят сэкономить кучу времени в дороге.

Наука красить яйца (6+)

Чем ближе к Пасхе, тем больше в Липецке мероприятий на эту тему. А вы точно умеете красить яйца к празднику? Уверены, что всё1 делаете правильно? Знаете все техники?

Библиотечно-информационный центр «Левобережный» (пр-т Мира, 5) в 16:00 приглашает на мастер-класс «Красим яйца к светлой Пасхе».

Но красить будут не куриные яйца, а декоративные, ими тоже можно обмениваться в праздник. Девчонки и мальчишки на мастер-класс научатся раскрашиванию декоративных яиц – вместо луковой шелухи будут использоваться краски, а рисунок будут наносить с помощью кисти и специальных украшений.

Два спектакля и актёрский мастер-класс (12+)

В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) продолжается фестиваль школьных и молодежных театральных коллективов «Авансцена». Представляем вам расписание второго дня.

16:00 «Утро 41-го». Литературно-музыкальная композиция на стихи Б.Окуджавы, С.Орлова и др. Театр «Лицедей» (Липецк);

18:30 Театральный мастер-класс от липецкой актрисы Светланы Ряховской;

19:40 «Вспомнить всё». И.Савинкова. Театр «Дар» (Липецк).

30-летие «Фаэтона» (6+)

Сегодня один из самых популярных липецких любительских театров «Фаэтон» при 49-й школе празднует 30-летний юбилей. По этому случаю юные артисты приглашают всех желающих в актовый зал школы (ул. Звёздная, 12) к 17:00 на юбилейный концерт театра мюзикла, который называется «Фаэтон». Нам 30 лет».







Отдельно приглашают выпускников-фаэтоновцев разных лет, а это между прочим, несколько сотен человек! Организаторы будут рады и творческим номерам своих «ветеранов». Вход на концерт свободный, вернее в качестве билета с собой просят захватить хорошее настроение.

Виртуальный концерт (12+)

Завершить день под чарующие звуки предлагает липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18).

Правда, сегодняшний концерт будет виртуальным т.е. его будут транслировать на большом экране. Зато высокое разрешение и отличный звук на современном оборудовании гарантированы! Ведь не случайно в 2020 году Дом музыки выиграл грант Министраства культуры на строительство виртуального концертного зала.







В 19:00 здесь покажут концерт «Гендель. «Воскресение» Российская премьера». Артисты Московской филармонии выступят в прямом эфире, трансляция будет вестись на несколько городов, в том числе на Липецк. Прозвучит классическая музыка российских и зарубежных композиторов, джаз, народная музыка, музыка кино, литературно-музыкальные композиции.

Вход свободный.

Реальный концерт (16+)

А в культурном пространстве «Библиотека» сегодня в 19:02 начнётся не простой концерт, а двойной.

Своё мастерство покажут фортепиано-дуэт «RedAndBlack», а также эксклюзивное трио «Mon'Ochrome», в состав которого входят фортепиано, гитара и бандонеон. Последний – это язычковый инструмент из семейства ручных гармоник. Он очень распространён в Латинской Америке, а теперь добрался и до Липецка.

ГТО все возрасты покорны

Если вы пенсионер, что сегодня ваш день. Сегодня пожилые жители Липецка могут сдать нормы комплекса ГТО. Как в молодости! Муниципальный этап фестиваля ВФСК ГТО среди пенсионеров в течение дня будет проходить в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31А) и на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5).

«Нет забытых обелисков»

Мемориально-патронатная акция с таким названием стартовала в Липецке. К участию приглашаются добровольческие общественные объединения, образовательные организации, учреждения культуры и просто неравнодушные липчане.







Участникам нужно выбрать воинские захоронения из перечня, размещенного в excel-таблице онлайн, доступ к которой осуществляется по ссылке. По завершению работ в онлайн-таблицу вносится информация с указанием результатов проведенного обследования, объёма выполненных работ (уборка, покраска, ремонт и так далее). Фотографии до и после уборки размещаются в облачном хранилище. Подробнее с условиями акции можно ознакомится в положении.

Информация о проведенных работах в рамках акции будет ежедневно размещается в социальных сетях с хештегами #патриот48 #патриотцентр48 #Липецкаяобласть #9мая #доброволец48 #нетзабытыхбелисков. Наиболее активных участников обещают наградить благодарственными письмами.

Акцию «Мой двор» продлили

У липчан появилась дополнительная возможность добиться благоустройства своего двора или территории возле дома.

Срок приёма документов на акцию «Мой двор» продлили до 15 мая. Акция пользуется интересом, заявку формируют уже в 40 дворах нашего города, а за консультацией в отдел благоустройства обратилось более 100 человек. Но здесь ждут и других соискателей.









Напомним, что в рамках акции жильцы домов могут высказать свои идеи по благоустройству, принять участие в их реализации. Участники софинансируют программу всего на 1 процент, для этого нужно решение собрания собственников жилья. Все остальные средства выделяет областной бюджет, сумма – до 5 миллионов рублей.

Курсы доллара и евро

За изменениями курса доллара следят 24% липчан, евро — 23%. Такие исследования провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Мужчины чаще женщин интересуются изменениями на валютной бирже. Липчане в возрасте до 34 лет пристальнее остальных отслеживают динамику курсов валют. По уровню доходов больше интересуются котировками валют те, кто зарабатывает более 80 тысяч рублей в месяц.







К слову, большинство липчан прогнозируют рост стоимости основных валют в апреле – на 5 %. Это значит, что к концу месяца доллар должен стоить 83,61 рубль, евро - 91,12 рубля.

Дорогие липчане! Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Некоторые не скрывают желания сегодня вечером как следует отметить это дело, другие настроены на культурную программу из мероприятий, которые мы перечислили. А кто-то намерен спрятаться в кругу семьи. Но независимо от ваших планов, всем всё равно интересно читать новости. Липчанам узнавать их проще: всё самое основное и интересное собрано на GOROD48. Не забывай те заглядывать на сайт в течение дня, выкройте для него время и бурным вечером – стоящая информация пригодится всегда. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!