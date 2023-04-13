Здоровье

12 минут назад

Оттирая залитую монтажной пеной голову, липчанин получил сильные химические ожоги

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#ожог
Оттирая залитую монтажной пеной голову, липчанин получил сильные химические ожоги

Взорвавшийся баллон залил голову липчанина монтажной пеной.

В Липецке нетрезвый 48-летний мужчина решил запенить у себя дома двери монтажной пеной, и по какой-то причине баллон взорвался у него в руках, и пена залила лицо и голову.

Липчанин попытался оттереть с себя пену подручными средствами: для этого он использовал ацетон, сольвент и керосин. Но в результате мужчина не только не оттёр пену, но и получил сильные химические ожоги. Его госпитализировали в областной ожоговый центр.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пострадавшего — химические ожоги 9% тела. У мужчины обожжены голова и лицо.
167
#ожог

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