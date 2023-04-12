В районах Левого берега и Тракторного отключат холодную воду

13 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в шести районах города – без холодной воды останутся потребители 35 улиц, предупредили в компании.





С 10:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 по улице Бунина, №№ 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19 по улице Теперика, №№ 30, 32, 34 по улице Меркулова, №№ 15, 17 по улице Белана, №№ 45, 47, 49, 51, 53, 55 по улице Стаханова, № 23 по улице Катукова, №№ 1, 2, 4 в Учебном переулке. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Теперика, 2.



С 10:00 до 17:00 отключат холодную воду в районе Новолипецка – в домах №№ 4, 6 по улице М. Расковой, №№ 26, 28 по улице Суворова, №№ 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 9 по улице Талалихина, №№ 5, 9, 11, вл.9 по улице Фадеева, №№ 29, 29а по улице Дундича, в частном секторе улицы Суворова. Воду подвезут к дому № 17 по улице Суворова.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 6 по улице Папина (жилой дом и помещение женской консультации), частный сектор улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова, Доватора. Машина с водой для питья подъедет к дому №6 по улице Папина.



С 10:00 до 20:00 ремонтные работы будут проводиться в районе Тракторного – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители домов №№ 6, 9, 12, 14а по улице Студенческой, №№ 18, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 18 к.4, 18 к.5 по улице Ленинградской, №№ 8а (д/с 77), вл. 17а, вл.17 к.1 по улице Волгоградской, жители частного сектора улиц Профсоюзной, Дачной, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Песчаной, Воронежской, Волгоградской, Седова, Красина. Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Волгоградская, 8.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 17, 17/2 по улице 8 Марта, №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, № 68 по улице Советской, № 8 на площади Победы. Подвоз воды организуют по адресу: площадь Победы, 8.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 115/4 по улице Гагарина – машина с водой для питья подъедет к дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



13 апреля плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 10 в переулке Кулибина, № 547 по улице Садовой, № 583 по улице Сокольской, № 370 по улице Береговой, №№ 26а, 39, 39а, 43, 44 по улице Молодежной, №№ 18а, 34а по улице Огородной, № 394 по улице Ситовской, №№ 3, 19 по улице Скороходова, № 14а по улице Скороходова в селе Сселки, №№ 3, 4 по улице Цемзаводской, № 243 в садоводчестве «Металлург-2», №№ 1, 2 по улице Прудной в поселке Сырский рудник, № 50 по улице Юношеской, № 2 по улице Желябова, №№ 7а, 11, 11/2, 11а по улице Ленина. В эти часы также обесточат улицы Булавина, Курчатова, Баумана, Родниковую, садоводчества «Речное», «Сокол-3», насосную станцию, районы Цемзавода, Центролит.



С 09:00 до 13:00 не будет света в зданиях и помещениях №№ 6, 8, 9, 10 по Универсальному проезду.

С 14:00 до 17:00 без электроэнергии останутся дом № 58 по улице Первомайской, улица Советская.



