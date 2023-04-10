Общество
14 минут назад
Дождались понедельника: в доме на Тракторном устраняют течь
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Ремонтные бригады работают на устранении порыва трубы в доме №10 по улице Молодежной. Трубу в доме прорвало накануне.
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Сегодня управляющая компания ООО «Континент» начала ремонт прохудившейся трубы в доме №10 по улице Молодежной. Жильцы четырех квартир этого дома, напомним, били тревогу с воскресного утра. Организации, в которые они обращались, заявляли, что не могут немедленно начать ремонт — для него потребовалось бы отключить воду в половине района Тракторный. И предложили жильцам залитых из-за прорыва квартир подождать до понедельника.
«Установлено, что утечка произошла под полом квартир. Так как запорная арматура неисправна, принято решение установить для откачки воды насос, чтобы не лишать водоснабжения большую часть жителей ЛТЗ. В настоящее время УК устраняют аварийную ситуацию. Восстановить водоснабжение планируется сегодня», — сообщили в администрации Липецка.
«Установлено, что утечка произошла под полом квартир. Так как запорная арматура неисправна, принято решение установить для откачки воды насос, чтобы не лишать водоснабжения большую часть жителей ЛТЗ. В настоящее время УК устраняют аварийную ситуацию. Восстановить водоснабжение планируется сегодня», — сообщили в администрации Липецка.
67