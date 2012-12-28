Во время ремонта «Нивы-Шеволе» житель Липецкой области сжег и машину, и деревянный дом

А сам с ожогами попал в больницу.

Вчера в 22 часа в реанимацию Данковской центральной районной больницы доставили мужчину 1975 года рождения, обгоревшего в пожаре.По данным GOROD48, житель села Большой Снежеток ремонтировал у своего дома «Ниву-Шевроле». Когда он варил металлический каркас машины, искры попали на ветошь. Огонь мгновенно охватил автомобиль и деревянный дом. Мужчина попытался самостоятельно тушить пожар, но пострадал от пламени. Его госпитализировали с ожогами торса, рук, головы.Пожар тушили два отделения 16-й пожарно-спасательной части.