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1067
сегодня, 09:58
16

19-летнего ельчанина оштрафовали на 300 рублей за разбитую остановку

Но стоимость стекла тоже пришлось возместить.

19-летнего ельчанина оштрафовали на 300 рублей за разбитое стекло остановочного павильона на улице Коммунаров: в него парень выстрелил из пневматического пистолета ночью 25 апреля.

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По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парня привлекли к административной ответственности по статье 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это не причинило значительного ущерба». Такое нарушение влечет штраф от 300 до 500 рублей.

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Ельчанин признал вину и раскаялся. Материальный ущерб Управлению дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца парень также возместил – стекло остановочного павильона восстановлено за его счет.

повреждение имущества
хулиганство
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
18 минут назад
Сколько же там это стекло стоит, что это не 167 УК? дешевле 5 000 руб?
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Щас
сегодня, 12:55
Чекушка так стоит. Смех....... Сквозь слезы...
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Неравнодушный
сегодня, 12:21
Создается впечатление что люди дальше заголовка не читают , зато свои ремарки оставляют , коротко весь материальный ущерб был взыскан с нарушителя , а 300 руб это штраф по административке , не благодарите , просто читайте и понимайте суть прочитанного
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сегодня, 11:36
Общественные работы благотворно влияют на мозговую деятельность,
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Житель
сегодня, 11:23
А в Лебедяни нашли того кто выместил свои физические возможности на такой же остановке на ул. Советской?Стекло то заменили,но искать недоумка то надо и наказывать, чтоб понял чего нибудь хотя бы.Почему то из Лебедяни очень мало освящается таких инцидентов, как будто ничего не происходит.
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Букварь
сегодня, 11:45
Пресса освЕщает, священник освЯщает. Всего одна буква, а смысл другой.
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Правда
сегодня, 12:32
Пресса освЕщает, священник освЯщает. Всего одна буква, а смысл другой. Иногда можно не уследить за опечаткой, не всегда печатается умышленно
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СССР
сегодня, 11:20
вам то самим не стыдно за такой штраш! Нужно 300000 руб. Позор.
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123
сегодня, 11:13
А стекло сколько стоит? Кто будет платить за него?
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Жесть
сегодня, 11:06
Так их там трое было!!! А отвечает один?!
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...
сегодня, 10:47
Очень дешево... А остановку за свой счет он будет восстанавливать ( стекла)?
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Я
сегодня, 11:05
Вы читать умеете??????????? - "Стекло остановочного павильона восстановлено за его счет."
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Александр Н.
сегодня, 10:27
Что то штрафы смешные по нашему времени.
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