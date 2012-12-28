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Происшествия
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сегодня, 09:58
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19-летнего ельчанина оштрафовали на 300 рублей за разбитую остановку
Но стоимость стекла тоже пришлось возместить.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парня привлекли к административной ответственности по статье 7.17 КоАП РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это не причинило значительного ущерба». Такое нарушение влечет штраф от 300 до 500 рублей.
Ельчанин признал вину и раскаялся. Материальный ущерб Управлению дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца парень также возместил – стекло остановочного павильона восстановлено за его счет.
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