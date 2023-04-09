Жильцам четырех затапливаемых квартир в районе Тракторный предлагают подождать до понедельника

Потоп в доме №10 по улице Молодежной начался сегодня в пять утра.



«В 5 утра 9 апреля прорвало центральную трубу холодного водоснабжения в доме № 10 по улице Молодежной. Заливает 4 квартиры по настоящее время, вода фонтаном льется. С 5 утра звоним во все аварийные службы (РВК, Единая диспетчерская служба, ТСК), друг другу посылают замкнутым кругом. После многочасовой борьбы и ругани с ними примерно к 4 часам приехала аварийка РВК, сказали, что нужно отключить весь поселок ЛТЗ, но они отказались это делать и уехали. Аварийная служба говорит, что нужно дождаться понедельника, когда начнется работа управляющей компании ООО «Континент» и только тогда будет решаться вопрос. На данный момент в доме бассейн. Ждём, когда все службы отдохнут и выйдут на работу», - такое письмо сегодня прислали GOROD48 из района Тракторный.



Из всех вышеперечисленных служб нам удалось дозвониться только до авариной службы компании «Теплосервис» (ТСК). Там сообщили, что действительно выезжали на место порыва трубы, но описали ситуацию не так драматично, как жильцы.



- Не так уж и много там воды. Тем более нам не представляют доступа к трубам. А там нужно разбирать полы. Чтобы отключить воду в доме, действительно необходимо оставить без водоснабжения половину микрорайона. Ремонтом должна заниматься управляющая компания, сотрудники которой приступят к нему с утра в понедельник, - сообщили в аварийной службе компании «Теплосервис», обслуживающей УК «Континент».



В свою очередь, жильцы дома опровергли доводы аварийной службы.



- Доступ к трубам все дают, только для этого нужно центральную воду отключить. Жительница квартиры №11, в которой и течет, согласна даже на разборку пола. У нее больное сердце. Ей уже «скорую» вызывали. Да и все трубы в подвалах с свободным доступом, - сообщила жительница дома.

