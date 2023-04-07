Общество

сегодня, 11:10

За долг по алиментам больше чем в миллион рублей липчанина отправили в колонию на пять месяцев

4 308
#дети #алименты
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За долг по алиментам больше чем в миллион рублей липчанина отправили в колонию на пять месяцев

Мужчина накопил долг по алиментам на содержание 17-летнего сына в 1 117 676 рублей.

Липецкий районный суд вынес приговор 42-летнему живущему в СНТ «Центролит» мужчине по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, сын у мужчины родился в браке в ноябре 2006 года. А спустя год родители мальчика развелись, и отец должен был выплачивать в качестве алиментов четверть своих заработков вплоть до совершеннолетия ребёнка. Но мужчина это требование игнорировал.

В ноябре 2020 года липчанин уже был судим на неуплату алиментов и получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, потом исправительные работы были заменены на 3 месяца 10 дней лишения свободы. В июле 2021 года за неуплату алиментов его привлекли к административной ответственности и назначили 70 часов обязательных работ. Но все эти меры не помогли. 

В результате липчанин накопил долг по алиментам на 17-летнего сына в 1 117 676 рублей.

Мужчину в очередной раз признали виновным в неуплате алиментов и приговорили к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
4 308
#дети #алименты
1

Комментарии (4)

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Вместо

6 минут назад
уплаты алиментов отдых в тюрьме !Вот это да ...!
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ваха

17 минут назад
Те деньги которые государство на него потратит в тюрьме Лучше бы ребёнку заплатили и как раз хватило бы погасить долг
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матвей

21 минуту назад
Государс свои 10% выгребла, а там и дитя не рости.
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Честный плательщик алиментов

сегодня, 11:19
Ничего себе! А что так можно?! Я тоже теперь алименты платить не буду. Лучше в тюрьме 5 месяцев отдохну
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