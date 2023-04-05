МУП «Горэлектротранс» собирается увеличить штат на 30-40 человек

Речь идет об увеличении штата из 350 человек. Информация об этом сегодня прозвучала на выездном заседании комитета по экономике областного Совета.

Депутаты областного Совета сегодня съездили в трамвайное депо, где посмотрели, как продвигаются работы по концессионному соглашению, которое предполагает модернизацию трамвайного движения в Липецке.



— Самое важное, что мы хотели здесь посмотреть, как будет работать новый концессионер, какие у него планы на ближайшую перспективу. Посмотреть состояние нашей производственной базы. Я хочу сказать, что у меня лично, впечатление очень хорошее. Видно, что здесь есть производственные мощности и, самое главное, здесь есть коллектив, который может возродить трамвайное движение на территории областного центра. Планируется даже увеличение общей численности, так как планируется строительство новых веток. Соответственно, это новые маршруты, новый подвижной состав, новый обслуживающий персонал, на 30-40 человек планируется увеличить численность, — рассказал председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.



То, что показали сегодня депутатам, скоро станет историей. Выполнение концессионного соглашения уже началось. Сейчас ведутся проектные работы.



— В 23-ем году мы приступаем к реконструкции депо, части трамвайных путей и до конца года ожидаем поставку 28 трамваев. Старт начнется с реконструкции депо. После майских праздников, после экспертизы первого этапа проекта мы сразу приступаем к реконструкции трамвайных путей. Начнем на левом берегу и частично здесь, на Московской, — рассказала глава города Липецка Евгения Уваркина.



Сейчас решается, перекрывать ли трамвайное движение на время работ, или сделать его односторонним. Кроме обновления трамвайной сети, Липецк бонусом к концессии получит 10 электробусов.



— Я работаю на этом электробусе уже третью неделю. Он легок в управлении, маневренный, быстро разгоняется, плавно тормозит, бесшумный, экологически чистый, никаких запахов нет, — хвалится водитель электробуса Галина Синюкова.



Депутаты областного Совета сегодня несколько часов обсуждали транспортные вопросы. Как будут проводиться работы по реконструкции путей на Октябрьском мосту, который находится в плохом состоянии, спросил у мэра депутат Анатолий Емельянов.



— Проработано решение, каким образом осуществлять дальнейший ремонт моста, для того, чтобы синхронизировать перекладку трамвайных путей и реконструкцию моста. Для этого сейчас от города подана заявка на выделение финансирования для проектирования. Проектная организация уже предварительно работает. Это идеальная история, чтобы мы откапиталили и мост, и рельсы, — ответила Евгения Уваркина.



— У меня вопрос, какова степень готовности проектной документации на сегодняшний день, что за организация выполняет проектно-изыскательские работы, сколько денег освоено в рамках данного концессионного соглашения, — спросил депутат Александр Ушаков.



— Имущество остается муниципальным в любой концессии. Экспертная стоимость, которая сегодня заложена в финансовой модели, по условиям концессии, должна быть подтверждена госэкспертизой. В случае, если это будет дешевле, вместе с концессионером мы обсудим на какие дополнительные, к примеру, километры путей, сможем потратить, — сказала Евгения Уваркина.



В результате депутаты решили осенью еще раз посмотреть, как реализуется в Липецке концессионное соглашение.



Трамвайная концессия сегодня была далеко не единственным вопросом, который волновал депутатов. Многие из них постоянно получают жалобы от липчан на плохую работу транспорта: встречаются грязные автобусы, часть из них ходит нерегулярно. «Почему из Волово в Воронеж доехать дешевле, чем в Липецк?», — не мог понять депутат Анатолий Емельянов. Оказалось, что в Воронеж ездит «ГАЗель», а в Липецк — автобус средней вместимости, эксплуатация которого в полтора раза дороже, — объяснил заместитель начальника областного управления транспорта Олег Князев.



Депутата Ивана Косилова волновала проблема жителей малонаселенных пунктов, в которые редко или вообще не ходит транспорт. «Возможно ли организовать для них что-то подобное социальному такси?» Оказалось, что это вопрос не в компетенции управления транспорта, стоит обратиться в управление социальной политики.



Депутаты, основываясь на собственном опыте и общении с избирателями, уверяли чиновников, курирующих транспортную отрасль, что до сих пор часть денег пассажиров, идет мимо кассы. Автобусы по некоторым маршрутам, которые официально числятся нерентабельными, ходят битком. Также депутаты подняли застарелую проблему — после 20.00 в Липецке сложно уехать на общественном транспорте, он перестает ходить.



Председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов признал, что такая проблема есть. При этом добавил, что к вечеру снижается пассажиропоток, а задача отрасли — удовлетворить потребности большинства.



Евгений Чекрыжов также рассказал депутатам, что за те полгода, что действует в Липецке новая транспортная система, на перевозчиков, нарушающих контракты, составлено 219 протоколов, их оштрафовали более чем на 800 тысяч рублей. С перевозчиками, которые работали по маршрутам № 308 и 28, контракты расторгнуты.