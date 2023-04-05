Наряд ДПС помог водителю довезти откусившего кусок стекла трехлетнего сына в больницу

29 марта на трассе Липецк-Усмань к экипажу ДПС обратился водитель, трехлетний сын которого откусил от стакана кусок стекла.



— Ребенку требовалась экстренная медицинская помощь. К счастью, водитель заметил патрульный автомобиль Госавтоинспекции. Он объяснил майору полиции Денису Кумище и лейтенанту полиции Антону Соловьеву, что произошло, и попросил помощи, так как больница находится далеко, — рассказали сегодня в пресс-службе областного управления МВД.



Автоинспекторы включили спецсигналы и сопроводили автомобиль с ребенком к областной детской больнице. Мальчику вовремя оказали медицинскую помощь.



