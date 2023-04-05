С улиц Липецка вывезли бесхозные «Москвич» и «Daewoo Espero»

С начала года департамент развития территории нашел на улицах города 43 брошенных машины.

Сегодня сотрудники липецкого департамента развития территории вывезли с улицы Льва Толстого «Москвич-2141», а с улицы Циолковского — «Daewoo Espero».Белого цвета «Москвич» стоял у дома №6 по улице Льва Толстого. Стоял, очевидно, долго: кто-то уже разбил стекло передней пассажирской двери и сорвал решетку с радиатора. Такие де-факто ничейные машины собирает городской департамент развития территории. С начала года его сотрудники выявили уже 43 такие «брошенки».— Юридически у всех таких машин есть владельцы. Наша задача — их найти, и заставить убрать автомобиль с улицы или из двора. С начала этого года мы убедили уже 16 собственников такого автохлама забрать свои машины. Если владельцы не реагируют на наши требования, мы вывозим машины на муниципальную стоянку, — говорит сотрудник департамента развития территорий Владимир Болгов.Но просто так забрать машину с автостоянки на улице Базарной, 3б, нельзя. Собственнику эвакуированного автомобиля необходимо оплатить 4,5 тысячи рублей за его принудительное перемещение и по 200 рублей за каждые сутки хранения. Порой, взвесив техническое состояние своей машины и возможные финансовые потери, собственники просто не забирают ее со штрафплощадки.Сейчас на ответственном хранении мэрии находятся 12 автомобилей, собранных со дворов и улиц еще в прошлом году. Если за ними никто не придет, машины утилизируют. Доход от сдачи этого автохлама на разборку попадет в городской бюджет. Правда, рассчитывать на солидные суммы не приходится. В прошлом году за вычетом всех расходов в муниципальную казну попали всего 10 тысяч рублей.— Наша цель - не получение прибыли. Наша цель — порядок в городе, — говорит Владимир Болгов.Разукомплектованные автомобили есть во всех районах города, как в старых, так и в новостройках. В поиске их собственников мэрии помогает полиция. В департаменте вспоминают, что вывозили на штрафстоянку грузовые «ГАЗели» и даже оказавшийся никому не нужным автобус «ПАЗ».