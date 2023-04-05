Дело о гибели 46-летней женщины под колесами автомобиля расследовалось два с половиной года

Закончилось расследование дела о гибели под колесами автомобиля 46-летней женщины. Два с половиной года назад в селе Елецкая-Лозовка Хлевенского района ее сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 40-летний водитель. Следствие пришло к выводу, что водитель сел за руль пьяным.







Во время расследования уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», проведен целый комплекс экспертиз: автотехнической, судебно-медицинской, судебно-медицинской-автотехнической, автотехнической-трасологической, физико-химической.



Дело направлено в суд. Максимальная санкция четвертой части статьи 264 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

«В ходе предварительного следствия установлено, что 30 ноября 2020 года 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива» на улице Центральной села Елецкая-Лозовка, допустил наезд на женщину . От полученных травм 46-летняя потерпевшая скончалась на месте аварии. В момент ДТП обвиняемый находился в состоянии опьянения. Сотрудниками ДПС при проведении освидетельствования водителя было зафиксировано наличие в выдыхаемом воздухе 0,85 промилле алкоголя», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.Во время расследования уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», проведен целый комплекс экспертиз: автотехнической, судебно-медицинской, судебно-медицинской-автотехнической, автотехнической-трасологической, физико-химической.Дело направлено в суд. Максимальная санкция четвертой части статьи 264 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.