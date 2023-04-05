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Дело о гибели 46-летней женщины под колесами автомобиля расследовалось два с половиной года
Закончилось расследование дела о гибели под колесами автомобиля 46-летней женщины. Два с половиной года назад в селе Елецкая-Лозовка Хлевенского района ее сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 40-летний водитель. Следствие пришло к выводу, что водитель сел за руль пьяным.
Во время расследования уголовного дела, возбуждённого по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», проведен целый комплекс экспертиз: автотехнической, судебно-медицинской, судебно-медицинской-автотехнической, автотехнической-трасологической, физико-химической.
Дело направлено в суд. Максимальная санкция четвертой части статьи 264 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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