Происшествия

25 минут назад

Из-за места в подвале липчанка сломала соседке ногу

2 437
#конфликт #соседи
Из-за места в подвале липчанка сломала соседке ногу

Уголовное дело направлено в суд.

Суд рассмотрит дело 52-летней жительницы Липецка, обвиняемой в умышленном причинении вреда здоровью: как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, женщину обвиняют в причинении увечий соседке.

Соседки живут одной лестничной площадке в доме по улице Ангарской и между ними сложились неприязненные отношения.

По версии следствия, утром 28 марта 2021 года недолюбливающие друг друга женщины снова встретились в подъезде, одна назвала другую «Обезьяна», вторая ответила: «Поломойка».

В конце концов у 52-летней женщины, которую окрестили «Поломойкой», лопнули нервы, она догнала соседку, стала плевать ей в лицо, бить полиэтиленовым пакетом по лицу, а также ударила ее ногой по колену. Соседка потеряла равновесие и упала на левый бок. Позже в  городской больнице №4 у нее диагностировали несколько переломов большеберцовой кости. 

Обвиняемая в ходе следствия рассказала, что невзлюбила соседку из-за того, что та заняла место в общем подвале и тем самым ограничила ей доступ в этот подвал. При этом женщина настаивает, что потерпевшую не била, а просто пыталась отмахнутся, когда та схватила ее за воротник. Поэтому когда соседка упала, она спокойно вернулась домой и сама вызвала полицию, зная скандальный характер своей оппонентки.

Если вина 52-летней женщины будет доказана в суде, ей может грозить до трёх лет лишения свободы.

2 437
#конфликт #соседи

Комментарии (2)

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Думаю

6 минут назад
Был бы там пластиковый стакан,точно посадили бы.
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)))

18 минут назад
Суровый рудник
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