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Россиян могут обязать впускать работников ЖКХ в квартиры для установки счетчиков

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#ЖКХ #умные счетчики

Собственников частных домов и квартир хотят обязать впускать работников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков.

Россиян обяжут впускать в квартиры работников сферы ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков воды и тепла. Вопрос проработал Минстрой, - говорится в письме ведомства в правительство.

Для тех, кто повторно откажется от допуска коммунальщиков в свое жилье, будет предусмотрена административная ответственность, - сообщается в докладе Минстроя в правительство.

В тарифы за ЖКУ планируется включить установку умных приборов. Обязанность по их обслуживанию будет возложена на ресурсоснабжающие организации, - пишут "Известия".

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил изучить этот вопрос. Плата за ЖКХ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить на ресурсах, - отмечали эксперты.

В целом недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения — это глобальная проблема, - заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Возникают вопросы и при проведении капремонта, обслуживании газового оборудования, проверке незаконных перепланировок, во время аварий и так далее, - отметила она.

В настоящее время по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям, - пояснила Разворотнева. В остальных ситуациях разрешение необходимо получать через суд. Иногда люди из-за соседей, не открывающих двери ресурсникам, месяцами живут без газа или без горячей воды.

Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы, — считает депутат.

Штрафные санкции действительно необходимы, - отмечают эксперты. Сейчас они предусмотрены за отказ пускать газовщиков в квартиру и составляют 1–2 тыс. рублей, - пояснили специалисты.

Но выписать их пока сложно. Сейчас для оформления взыскания требуется заключенный договор на обслуживание газового оборудования, необходимо также, чтобы собственник представил работникам свой паспорт и доступ в квартиру, - отмечают эксперты.

Эту длинную и запутанную цепочку упрощает принятый законопроект, который ввел обязанность заключать договор на такое обслуживание, - полагает депутат.

Однако некоторые чиновники полагают, что реализация инициативы по обязательному допуску ресурсников в квартиры может привести к всплеску мошенничества в стране. В зоне особого риска — пожилые люди.
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#ЖКХ #умные счетчики

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