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49 минут назад
Режим ЧС ввели в Чите
Режим ЧС ввели в столице Забайкальского края Чите из-за штормового ветра и горящей травы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на администрацию региона.
Как уточнили в администрации Читы, такое распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Андрей Гренишин.
По данным городских властей, скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, что при горящей траве может представлять серьезную опасность распространения степного пожара.
Как уточнили в администрации Читы, такое распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Андрей Гренишин.
По данным городских властей, скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, что при горящей траве может представлять серьезную опасность распространения степного пожара.