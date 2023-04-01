В России

49 минут назад

Режим ЧС ввели в Чите

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Режим ЧС ввели в столице Забайкальского края Чите из-за штормового ветра и горящей травы. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на администрацию региона.

Как уточнили в администрации Читы, такое распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра Андрей Гренишин.

По данным городских властей, скорость ветра может достигать 22 метров в секунду, что при горящей траве может представлять серьезную опасность распространения степного пожара. 



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