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Российским и белорусским теннисистам разрешили выступать на Уимблдоне-2023
Россияне и белорусы были отстранены от Уимблдонского турнира в 2022 году из‑за событий на Украине.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на своем официальном сайте объявил о допуске российских и белорусских теннисистов к участию в Уимблдонском турнире 2023 года в нейтральном статусе, - передает РИА Новости.
"В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия", — заявили в клубе.
Согласно заявлению организаторов Уимблдона, теннисистам из РФ и Белоруссии на турнире запретят выражать поддержку спецоперации на Украине. Кроме того, в участии в соревновании откажут игрокам, которые получают госфинансирование, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем властей.
Россияне и белорусы допускаются на все турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Но в 2022 году британская сторона не разрешила им участвовать в турнирах в королевстве.
В ответ на это АTP и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. ATP и WTA оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобританиии Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров в британских Истбурне, Ноттингемеи Бирмингеме.
"В настоящее время мы намерены принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов и соблюдать соответствующие условия", — заявили в клубе.
Согласно заявлению организаторов Уимблдона, теннисистам из РФ и Белоруссии на турнире запретят выражать поддержку спецоперации на Украине. Кроме того, в участии в соревновании откажут игрокам, которые получают госфинансирование, включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролем властей.
Россияне и белорусы допускаются на все турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Но в 2022 году британская сторона не разрешила им участвовать в турнирах в королевстве.
В ответ на это АTP и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки. ATP и WTA оштрафовали Ассоциацию лаун-тенниса Великобританиии Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета на миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от турниров в британских Истбурне, Ноттингемеи Бирмингеме.