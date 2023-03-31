Центробанк ОАЭ объявил об аннулировании лицензии МТС-банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что решил аннулировать лицензию российского МТС-банка. В заявлении ЦБ указано, что кредитная организация обязана свернуть свою деятельность в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть филиал в Абу-Даби.





"Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС Банка в Абу-Даби, свернуть его деятельность в течение 6 месяцев со дня принятия решения <…> и закрыть филиал", - отмечается в сообщении.



Уточняется, что решение было принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка, а также с учетом санкционных рисков. "В период ликвидации филиалу банка будет запрещено открывать новые счета и проводить транзакции за исключением погашения ранее взятых обязательств", - пояснил регулятор.



МТС Банк получил лицензию Центробанка ОАЭ 1 января 2023 года. Он стал первым за последние несколько лет иностранным банком, которому удалось пройти процедуру лицензирования в ОАЭ. 24 февраля МТС Банк попал под ограничения в рамках очередного пакета санкций, введенных США и Великобританией в отношении России. На этом фоне ЦБ ОАЭ заявил, что изучает варианты дальнейшей работы МТС Банка в стране. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял решение аннулировать лицензию российского МТС Банка на осуществление банковских операций в стране. Соответствующее заявление было опубликовано 31 марта на сайте регулятора, - передает ТАСС "Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС Банка в Абу-Даби, свернуть его деятельность в течение 6 месяцев со дня принятия решения <…> и закрыть филиал", - отмечается в сообщении.Уточняется, что решение было принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка, а также с учетом санкционных рисков. "В период ликвидации филиалу банка будет запрещено открывать новые счета и проводить транзакции за исключением погашения ранее взятых обязательств", - пояснил регулятор.МТС Банк получил лицензию Центробанка ОАЭ 1 января 2023 года. Он стал первым за последние несколько лет иностранным банком, которому удалось пройти процедуру лицензирования в ОАЭ. 24 февраля МТС Банк попал под ограничения в рамках очередного пакета санкций, введенных США и Великобританией в отношении России. На этом фоне ЦБ ОАЭ заявил, что изучает варианты дальнейшей работы МТС Банка в стране.