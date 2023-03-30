Происшествия

10 минут назад

Попавшего пьяным в ДТП водителя лишили прав на 2,5 года и оштрафовали на 60 000 рублей

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#ПДД #нарушение #взятка
Попавшего пьяным в ДТП водителя лишили прав на 2,5 года и оштрафовали на 60 000 рублей

Мужчина также предложил инспектору ДПС взятку в 11 000 рублей.

Тербунский районный суд вынес приговор 43-летнему мужчине за приготовление к даче взятки инспектору ДПС. Во время новогодних каникул, 5 января этого года, будучи пьяным за рулём автомобиля «Мазда 6»,  мужчина попал в ДТП и предложил прибывшему на место аварии инспектору ДПС взятку в 11 тысяч рублей, от которой тот отказался.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде водитель полностью признал вину: в результате его оштрафовали на 60 тысяч рублей и лишили водительских прав на 2 года 6 месяцев.


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#ПДД #нарушение #взятка

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