Инспектор ДПС отказался от взятки в 11 000 рублей: водителя теперь будут судить

Нетрезвый водитель попал в ДТП на автомобиле «Мазда 6».

Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в приготовление к даче взятки инспектору ДПС.



«По версии следствия, вечером 5 января этого года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП на автомобиле «Мазда 6». Чтобы избежать административного наказания , он предложил инспектору ДПС 11 тысяч рублей, но полицейский от денег отказался», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.