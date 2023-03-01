Происшествия

сегодня, 10:57

Инспектор ДПС отказался от взятки в 11 000 рублей: водителя теперь будут судить

3 551
#покушение #взятка
Инспектор ДПС отказался от взятки в 11 000 рублей: водителя теперь будут судить

Нетрезвый водитель попал в ДТП на автомобиле «Мазда 6».

Тербунский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в приготовление к даче взятки инспектору ДПС.

«По версии следствия, вечером 5 января этого года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП на автомобиле «Мазда 6». Чтобы избежать административного наказания , он предложил инспектору ДПС 11 тысяч рублей, но полицейский от денег отказался», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
3 551
#покушение #взятка

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Боцман

19 минут назад
Вооще оборзел 11.000 тыс .Тут спрашивали как зовут любовницу генерала а потом сумма от50.000если правельно ответишь
ответить

Гендальф

37 минут назад
Сейчас они 50 000 руб берут не меньше, вот и сдал он водителя, потому что мало предлагал.
ответить

ЦК КПСС

сегодня, 11:00
Это было мало
ответить

Еще в рубрике

В Липецке завершено расследование громкого «дела врачей»
#мошенничество
1
В Липецке завершено расследование громкого «дела врачей»

33 минуты назад

Происшествия
34-летнего директора логистической компании подозревают в неуплате налогов более чем на 90 миллионов...
#налоги
1
34-летнего директора логистической компании подозревают в неуплате налогов более чем на 90 миллионов...

сегодня, 11:02

Происшествия
Пожарным удалось спасти от огня дом и три гаража
#пожар
Пожарным удалось спасти от огня дом и три гаража

сегодня, 09:54

Происшествия
Из автосервиса украли «Мерседес» и шиномонтажное оборудование
#мошенничество #кража
3
Из автосервиса украли «Мерседес» и шиномонтажное оборудование

сегодня, 09:45

Происшествия
После международного розыска Интерпол задержал в Липецке 18-летнего обвиняемого в изнасиловании дево...
#международный розыск
4
После международного розыска Интерпол задержал в Липецке 18-летнего обвиняемого в изнасиловании дево...

вчера, 18:45

Происшествия
Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей
#оружие #боеприпасы
16
Участник «Проверочной закупки» приобрёл по объявлению в интернете винтовку за 18 000 рублей

вчера, 17:30

Происшествия