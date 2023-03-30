Происшествия
32 минуты назад
«Закрома Беларуси» не устояли перед кувалдой: осуждены укравшие по наводке продавщицы 279 936 рублей
Уголовное дело в отношении предполагаемой наводчицы выделено в отдельное производство.
Усманский районный суд вынес приговор в отношении 33-летнего и 45-летнего мужчин по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере». Речь идёт о краже из павильона «Закрома Беларуси», расположенного в помещении магазина «Хлеб да Соль» на улице Ленина в Усмани.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в конце мае прошлого года знакомая подсудимых - продавщица магазина (в отношении женщины уголовное дело выделено в отдельное производство) предложила им похитить выручку почти в 300 тысяч рублей, которую она оставит на полке стола за кассовым ящиком.
Мужчины разработали план кражи и распределили между собой роли. 33-летний мужчина должен был изготовить из вязанной шапки маску, сделав в ней прорези для глаз, приготовить матерчатые перчатки и кусок металлической трубы, которой планировали разбить стеклянную дверь магазина. Его 45-летний напарник должен был оставаться снаружи, наблюдать за обстановкой и предупредить напарника в случае опасности.
В ночь на 26 мая 2022 года мужчины выпили и пошли на дело: разбили стеклянную дверь кувалдой, и 33-летний мужчина залез в павильон, где с нижней полки стола за кассовым аппаратом забрал выручку, накопившуюся с 19 по 25 мая — 279 936 рублей.
Пропажу денег обнаружила в шесть утра 26 мая продавец павильона, женщина обратилась в полицию. А обвиняемые сразу после похода в магазин отправились в хлевенское кафе «Самолёт» на воронежской трассе отмечать успешный исход дела, по пути выбросив пакет с одеждой. Отмечали так хорошо, что один из них очнулся только 27 мая, когда с ним беседовали сотрудники полиции — мужчина сразу во всём сознался. Следствием были собраны и другие доказательства: проведено экспертное исследование изъятых с места происшествия волокон одежды, следов обуви и крови на разбитом стекле. Кроме того, момент кражи сняли камеры камер видеонаблюдения.
Подсудимые полностью признали вину. В результате суд приговорил 33-летнего мужчину за эту кражу к 1 году 3 месяцам лишения свободы, а путем частичного сложения с ранее вынесенным приговором - к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
45-летнего уроженца Пермской области за участие в краже приговорили к году лишения свободы, но было присоединено неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору, и окончательно ему назначили год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 месяца 11 дней.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в конце мае прошлого года знакомая подсудимых - продавщица магазина (в отношении женщины уголовное дело выделено в отдельное производство) предложила им похитить выручку почти в 300 тысяч рублей, которую она оставит на полке стола за кассовым ящиком.
Мужчины разработали план кражи и распределили между собой роли. 33-летний мужчина должен был изготовить из вязанной шапки маску, сделав в ней прорези для глаз, приготовить матерчатые перчатки и кусок металлической трубы, которой планировали разбить стеклянную дверь магазина. Его 45-летний напарник должен был оставаться снаружи, наблюдать за обстановкой и предупредить напарника в случае опасности.
В ночь на 26 мая 2022 года мужчины выпили и пошли на дело: разбили стеклянную дверь кувалдой, и 33-летний мужчина залез в павильон, где с нижней полки стола за кассовым аппаратом забрал выручку, накопившуюся с 19 по 25 мая — 279 936 рублей.
Пропажу денег обнаружила в шесть утра 26 мая продавец павильона, женщина обратилась в полицию. А обвиняемые сразу после похода в магазин отправились в хлевенское кафе «Самолёт» на воронежской трассе отмечать успешный исход дела, по пути выбросив пакет с одеждой. Отмечали так хорошо, что один из них очнулся только 27 мая, когда с ним беседовали сотрудники полиции — мужчина сразу во всём сознался. Следствием были собраны и другие доказательства: проведено экспертное исследование изъятых с места происшествия волокон одежды, следов обуви и крови на разбитом стекле. Кроме того, момент кражи сняли камеры камер видеонаблюдения.
Подсудимые полностью признали вину. В результате суд приговорил 33-летнего мужчину за эту кражу к 1 году 3 месяцам лишения свободы, а путем частичного сложения с ранее вынесенным приговором - к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
45-летнего уроженца Пермской области за участие в краже приговорили к году лишения свободы, но было присоединено неотбытое наказание по ранее вынесенному приговору, и окончательно ему назначили год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением водительских прав на 3 месяца 11 дней.
Липчанин
Мужик с Липецка
Вердикт