Происшествия
сегодня, 12:02
У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон
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Пока хозяин телефона занимался на турниках, гаджет лежал на скамейке.
Ещё 25 марта в дежурную часть липецкого отдела полиции №2 обратилась 46-летняя женщина, у несовершеннолетнего сына которой со спортивной площадки стадиона украли телефон за 28 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 18-летнего липчанина. По версии следствия, он проходил через стадион и увидел лежащий на скамейке недалеко от турников телефон и забрал его себе. Сам хозяин телефона в это время занимался на турниках.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 18-летнего липчанина. По версии следствия, он проходил через стадион и увидел лежащий на скамейке недалеко от турников телефон и забрал его себе. Сам хозяин телефона в это время занимался на турниках.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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