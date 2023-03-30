Происшествия

сегодня, 12:02

У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон

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#кража
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У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон

Пока хозяин телефона занимался на турниках, гаджет лежал на скамейке.

Ещё 25 марта в дежурную часть липецкого отдела полиции №2 обратилась 46-летняя женщина, у несовершеннолетнего сына которой со спортивной площадки стадиона украли телефон за 28 000 рублей.  

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 18-летнего липчанина. По версии следствия, он проходил через стадион и увидел лежащий на скамейке недалеко от турников телефон и забрал его себе. Сам хозяин телефона в это время занимался на турниках. 

Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
796
#кража
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