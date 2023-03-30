У подростка на спортплощадке стадиона украли дорогой телефон

Пока хозяин телефона занимался на турниках, гаджет лежал на скамейке.

Ещё 25 марта в дежурную часть липецкого отдела полиции №2 обратилась 46-летняя женщина, у несовершеннолетнего сына которой со спортивной площадки стадиона украли телефон за 28 000 рублей.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, в краже подозревают 18-летнего липчанина. По версии следствия, он проходил через стадион и увидел лежащий на скамейке недалеко от турников телефон и забрал его себе. Сам хозяин телефона в это время занимался на турниках.



Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.