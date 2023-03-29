Подростки в Данкове разорили арт-гнездо

Трое рослых детей забрались в гнездо на бульваре Влюбленных нарушив устойчивость конструкции и подсветку

Об акте вандализма напротив данковского ЗАГСа рассказал в соцсетях глава района Валерий Фалеев.



«Вчера вечером, трое рослых подростков решили испытать на прочность малую архитектурную форму «гнездо», установленную на территории Бульвара влюбленных, напротив ЗАГСа. Они сдвинули его с места, нарушив фиксацию конструкции, а также электропроводку, обеспечивающую подсветку объекта, залезли в «гнездо», вдоволь потоптались там. Школьникам даже не пришло в голову, что за ними наблюдает видеокамера, установленная на бульваре. Личности этих ребят устанавливаются, они будут обязательно найдены и привлечены к ответственности. Ущерб, нанесённый городскому имуществу, будут возмещать родители», - написал Валерий Фалеев.



Арт-объект «Гнездо» появился в Данкове в рамках реконструкции бульвара Влюбленных, на средства госпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», и деньги районного и областного бюджетов.



Валерий Фалеев сообщил, то это не первая вылазка юных вандалов. Таковых уже ловили и штрафовали, но это их не останавливает.

