На двух десятках улиц Липецка отключат холодную воду

30 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в четырех районах Липецка – с неудобствами из-за отключений холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц. Кроме того, на одной из улиц подачу холодной воды частично ограничат из-за ремонтных работ «Липецкэнерго» на электрических сетях.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дом № 88 по улице Тельмана, частный сектор улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, 2-й Гранитной, Щорса, Железнодорожной, Чайковского, Тельмана, Лузана, проезда Шишкина. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Тельмана, 88.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 4б, 4б к.1 по улице Минской – машина с водой будет находиться возле дома № 4б.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улиц Калинина, Скороходова, 40 лет Советской Армии, Радиаторной. Цистерна с водой подъедет к дому № 40 по улице Калинина.

С 10:00 до 20:00 с подачу холодной воды ограничат в дома №№ 1, 2, 3 по улице Лесной и в дома частного сектора по улице Лесной. Воду подвезут к дому № 1.



Также, в связи с отключением электроэнергии на ПНС-61 по улице 60 лет СССР, 20а, при проведении работ на сетях ПАО Россети Центр – Филиал «Липецкэнерго» с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат в домах №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР. Воду можно будет набрать возле дома № 20а.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



30 марта плановые ремонтные работы на своих электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго». С 09:00 до 17:00 без электричества останутся дома №№ 29, 31, 33, 35 по улице Меркулова, №№ 20, 20а по проспекту 60 лет СССР, № 22 по улице Октябрьской, № 6 на площади Петра Великого, садоводчество «Металлург-2».



