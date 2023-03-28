НЛМК Live

49 минут назад

НЛМК запустил программу реновации цеховых здравпунктов

249
#здравоохранение

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала программа комплексной реновации цеховых здравпунктов. Первый, в автотранспортном управлении, уже открылся после капитального ремонта. 

Загрузка плеера
Здравпункт оснащен высокотехнологичной медицинской техникой - дефибриллятором, аппаратами электрокардиографии и искусственной вентиляции легких, а также медоборудованием для прохождения предсменных и предрейсовых осмотров. В автотранспортном управлении каждое утро обследование проходят 400 сотрудников. Ускорить процесс помогают специализированные аппараты электронной системы медицинских осмотров. После ремонта их число в здравпункте увеличили до 19. Аппараты измеряют давление, пульс, температуру тела, могут выявить признаки опьянения. Все показатели считываются одновременно, поэтому сотрудники проходят осмотр в два раза быстрее. Ежедневные данные собираются в электронный журнал. Это помогает медикам анализировать здоровье сотрудников, своевременно оказывать необходимую помощь и направлять к врачу. 

- Здание требовало комплексного ремонта и перепланировки. Теперь в здравпункте семь кабинетов. Мы изменили логистику, правильно расположили оборудование и увеличили его количество, чтобы избежать скопления людей и очередей. Все для того, чтобы сотрудникам комбината было удобно и комфортно проходить медицинские осмотры и получать необходимую медпомощь, - рассказала руководитель направления дирекции по охране труда и промышленной безопасности Рита Шамсутдинова. 

Модернизация здравпунктов НЛМК продолжится. Следующим объектом станет здравпункт в доменном цехе №2. 

249
#здравоохранение

Еще в рубрике

На НЛМК провели экскурсии для ветеранов-железнодорожников
#ветераны
На НЛМК провели экскурсии для ветеранов-железнодорожников

вчера, 14:20

НЛМК Live
НЛМК-ТВ признали лучшим корпоративным телевидением страны
#НЛМК-ТВ
НЛМК-ТВ признали лучшим корпоративным телевидением страны

24.03.2023 21:19

НЛМК Live
На НЛМК наградили сотрудников-лидеров по охране труда и промышленной безопасности
#техника безопасности
На НЛМК наградили сотрудников-лидеров по охране труда и промышленной безопасности

23.03.2023 16:02

НЛМК Live
НЛМК даёт возможность получить профессию уже в школе
#профориентация
НЛМК даёт возможность получить профессию уже в школе

22.03.2023 13:00

НЛМК Live
Программа НЛМК по раздельному сбору вторсырья спасла от вырубки около четырех тысяч деревьев
#раздельный сбор мусора
Программа НЛМК по раздельному сбору вторсырья спасла от вырубки около четырех тысяч деревьев

21.03.2023 14:05

НЛМК Live
Железной дороге НЛМК - 90 лет
#железнодорожные перевозки
Железной дороге НЛМК - 90 лет

20.03.2023 14:55

НЛМК Live