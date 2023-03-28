49 минут назад
НЛМК запустил программу реновации цеховых здравпунктов
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовала программа комплексной реновации цеховых здравпунктов. Первый, в автотранспортном управлении, уже открылся после капитального ремонта.
- Здание требовало комплексного ремонта и перепланировки. Теперь в здравпункте семь кабинетов. Мы изменили логистику, правильно расположили оборудование и увеличили его количество, чтобы избежать скопления людей и очередей. Все для того, чтобы сотрудникам комбината было удобно и комфортно проходить медицинские осмотры и получать необходимую медпомощь, - рассказала руководитель направления дирекции по охране труда и промышленной безопасности Рита Шамсутдинова.
Модернизация здравпунктов НЛМК продолжится. Следующим объектом станет здравпункт в доменном цехе №2.