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Российские активы Henkel могут купить акционеры «Фармстандарта» и компания Kismet Capital
Утверждается, что после продажи фабрики продолжат выпускать продукцию под брендом Henkel. Мажоритарными владельцами станут акционеры "Фармстандарта".
Источники издания утверждают, что акционеры «Фармстандарта» станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. Один из них знает, что соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. Собеседники «Ведомостей» уверяют, что после продажи фабрик они продолжат выпуск продукции под брендами Henkel. Сумму сделки они не назвали.
В пресс-службе правительства РФ, "Фармстандарте", Kismet Capital и "Эльбрус капитале" на момент подписания номера в печать на запросы «Ведомостей» не ответили.
Henkel работала в России с 1991 г. На конец 2022 г., по данным компании, ей принадлежат фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе – в Ногинске и Коломне.
В РФ Henkel выпускает моющие и чистящие средства Persil, Losk, "Дени", "Ласка", "Пемос", "Пемолюкс", Vernel и проч., а также клеи (в том числе «Момент») и средства для обработки поверхностей. Среди продукции российских предприятий Henkel есть также строительные смеси Ceresit. Выручка ООО "Хенкель рус" по РСБУ в 2021 г. составила 95,14 млрд рублей (+13,1% год к году), а чистая прибыль – 7,48 млрд руб. (-4,5% по сравнению с предыдущим годом). Henkel AG заявила о планах уйти из России в апреле прошлого года. С 1 января 2023 г. местное подразделение группы работает у нас в стране под названием Lab Industries.
Ранее в этом месяце гендиректор Henkel Карстен Кнобель в письме к инвесторам сообщил, что компания за 30 лет работы в России трудоустроила тут около 2500 человек на 19 объектах (11 из них – заводы, остальное – офисы). И хотя процесс выхода с этого рынка затянулся из-за сложности процедур и согласований, она планирует завершить его в I квартале 2023 г.
Российский бизнес ежегодно приносил группе около $1,06 млрд, заявляла в декабре председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. В отчетности компании за 2022 г. говорится, что списание российских активов стоило концерну порядка 1,1% мировых продаж.
Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Белоруссии) компания оценила в 673 млн евро (55,5 млрд руб. по курсу ЦБ). Справедливая стоимость активов Henkel в России с учетом прав на использование брендов по состоянию на начало 2022 г. составляла не менее 600 млн евро (около 50 млрд руб.), говорил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Несмотря на это, Henkel в переговорах озвучивала цену в 40 млрд руб., знает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее данным, немецкий холдинг в ходе общения с потенциальными покупателями согласился на меньшую сумму. Сумма сделки, вероятнее всего, не превысит 150 млн евро (12,3 млрд рублей), считает Бурмистров. По его словам, наличие опциона на обратный выкуп предприятий оправдывает такой дисконт.
Привлекательная стоимость активов Henkel, а также востребованность товаров народного потребления, которые производит немецкий холдинг, привлекла непрофильных для этого бизнеса инвесторов, считает Бурмистров. Он напоминает, что акционеры "Фармстандарта" занимаются в основном производством лекарств. Но ранее они, к примеру, хотели приобрести российские активы международной лесоперерабатывающей компании Mondi, которая считается крупнейшим производителем бумаги в России. Эта сделка не состоялась, но в январе этого года «Фармстандарт» выкупил у банка «Траст» единственного в стране производителя мелованного картона – ООО «Кама».
Что касается Kismet Capital, то эта компания инвестировала в сервисы HeadHunter, ЦИАН и Ozon. Ей также принадлежит развлекательный холдинг "Медиа-1". В октябре 2022 г. Kismet Capital Group купила у южноафриканского холдинга Naspers сервис объявлений "Авито" за 151 млрд рублей. Похожие активы и в портфеле "Эльбрус капитала". Эта компания, основанная бывшим управляющим директором "Ренессанс капитала" Дмитрием Крюковым, экс-президентом инвестиционной компании А1 Александром Савиным и управляющим голландским фондом Wateland Private Equity Робертом Тилиным, в разные годы вкладывалась в HeadHunter, ЦИАН, "Банки.ру", PickPoint и проч.
Бурмистров полагает, что сделка с участием нескольких крупных инвесторов, пусть даже и непрофильных, обеспечит активам Henkel большую устойчивость с точки зрения развития бизнеса и долгосрочной работы.