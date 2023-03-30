28.03.2023 14:32
В Госдуму внесен закон о праве силовиков сбивать беспилотники
В соответствии с проектом закона, силовые ведомства, а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников повсеместно: в воздухе, в воде, на земле.
Силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле, - говорится в документе.
В 2019 году был разработан и принят закон, который позволяет пресекать представляющие угрозу полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами и в местах массового скопления людей, - заявили ставшие авторами проекта депутаты.
По их словам, закон показал свою эффективность, но техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе, и на новые угрозы нужно реагировать.