В России

28.03.2023 14:32

В Госдуму внесен закон о праве силовиков сбивать беспилотники

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#беспилотники #закон

В соответствии с проектом закона, силовые ведомства, а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников повсеместно: в воздухе, в воде, на земле.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности, - говорится на официальном сайте Государственной Думы.

Силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП), а также организации ведомственной охраны получат право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле, - говорится в документе.

В 2019 году был разработан и принят закон, который позволяет пресекать представляющие угрозу полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами и в местах массового скопления людей, - заявили ставшие авторами проекта депутаты.

По их словам, закон показал свою эффективность, но техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе, и на новые угрозы нужно реагировать.
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#беспилотники #закон

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