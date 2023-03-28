Происшествия
43 минуты назад
Напавший с топором на бывшую жену и ее спутника ревнивец угрожал женщине и после ареста
1 384
Загрузка плеера
В Советском суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела 35-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.
Прошлым летом липчанин напал с топором на бывшую жену и ее спутника. Нападение произошло на глазах их совместной с бывшей женой дочери.
«Вечером 16 августа 2022 года он пришел в район, где по его предположениям арендовала квартиру бывшая жена. Встретив её на улице 9-й микрорайон в компании 34-летнего мужчины, он с размаха ударил его топором по голове. Стоявшую рядом бывшую жену на глазах их совместной дочери он ударил топором не менее четырех раз, в том числе по голове и в спину», - говорится в обвинительном заключении
Женщину и ее спутника спасли очевидцы расправы, они же задержали нападавшего и передали его полицейским. Один из очевидцев отвез раненных в больницу. Позже судмедэкспертиза установила, что их здоровью нанесен тяжкий вред.
Через два дня после нападения следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц. При выборе обвиняемому меры пресечения стало известно, что он разошелся с женой в 2019 году. Через два с половиной года женщина нашла себе нового мужа, чем глубоко обидела предыдущего.
Также следствие установило, что обвиняемый ранее судим за неуплату алиментов и накануне преступления был приговорен к исправительным работами. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал частично, сообщив, что причиной его поступка стала ревность. При этом возражал против ареста и просился под домашний арест.
Сегодня в суде государственный обвинитель по делу Александр Хвостов просил суд продлить обвиняемому меру пресечения в виде ареста еще на полгода, так как будучи за решеткой он грозил жене довести дело до конца.
- Эти сведения находятся в материалах дела и будут рассмотрены в ходе судебного заседания. Пока подробности я огласить не могу. Что же касается объема наказания, то мы огласим его на завершающей стадии судебного следствия, - сказал государственный обвинитель Александр Хвостов.
В суд пришла и бывшая жена обвиняемого. Она обронила, что не против «пожизненного» для отца ее дочери. Мать обвиняемого напротив выступала против любого преследования сына, так как он имеет психическое заболевание, из-за чего даже не посещал школу.
После перерыва председательствующая по уголовному делу судья Екатерина Перова удовлетворила ходатайство обвинителя. После чего суд отложил рассмотрение до 20 апреля, так как был несвоевременно извещен о начале процесса.
Прошлым летом липчанин напал с топором на бывшую жену и ее спутника. Нападение произошло на глазах их совместной с бывшей женой дочери.
«Вечером 16 августа 2022 года он пришел в район, где по его предположениям арендовала квартиру бывшая жена. Встретив её на улице 9-й микрорайон в компании 34-летнего мужчины, он с размаха ударил его топором по голове. Стоявшую рядом бывшую жену на глазах их совместной дочери он ударил топором не менее четырех раз, в том числе по голове и в спину», - говорится в обвинительном заключении
Загрузка плеера
Женщину и ее спутника спасли очевидцы расправы, они же задержали нападавшего и передали его полицейским. Один из очевидцев отвез раненных в больницу. Позже судмедэкспертиза установила, что их здоровью нанесен тяжкий вред.
Через два дня после нападения следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух и более лиц. При выборе обвиняемому меры пресечения стало известно, что он разошелся с женой в 2019 году. Через два с половиной года женщина нашла себе нового мужа, чем глубоко обидела предыдущего.
Также следствие установило, что обвиняемый ранее судим за неуплату алиментов и накануне преступления был приговорен к исправительным работами. Вину в совершении особо тяжкого преступления он признал частично, сообщив, что причиной его поступка стала ревность. При этом возражал против ареста и просился под домашний арест.
Сегодня в суде государственный обвинитель по делу Александр Хвостов просил суд продлить обвиняемому меру пресечения в виде ареста еще на полгода, так как будучи за решеткой он грозил жене довести дело до конца.
- Эти сведения находятся в материалах дела и будут рассмотрены в ходе судебного заседания. Пока подробности я огласить не могу. Что же касается объема наказания, то мы огласим его на завершающей стадии судебного следствия, - сказал государственный обвинитель Александр Хвостов.
В суд пришла и бывшая жена обвиняемого. Она обронила, что не против «пожизненного» для отца ее дочери. Мать обвиняемого напротив выступала против любого преследования сына, так как он имеет психическое заболевание, из-за чего даже не посещал школу.
После перерыва председательствующая по уголовному делу судья Екатерина Перова удовлетворила ходатайство обвинителя. После чего суд отложил рассмотрение до 20 апреля, так как был несвоевременно извещен о начале процесса.
1 384
На пожизненное