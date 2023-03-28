Красотки в бикини и мускулистые парни – в Липецке прошли самые зрелищные соревнования весны

Открытый Кубок Липецкой области по бодибилдингу и фитнес-бикини прошёл в городском Доме музыки.

Было несколько необычно видеть в храме культуры спортивных парней и мускулистых девушек, но, в конце концов, для таких мероприятий нужно не многое: сцена, зрительский зал, возможность поставить судейский столик.







Самая зрелищная часть соревнований



Само шоу длилось около 4-х часов. Всё потому, что конкурсных номинаций было немало, а за призы Кубка боролись атлеты их из 10-регионов: Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской, Пензенской, Нижегородской областей, Москвы.

Некоторые участники просто обезоруживали. Например, Валерий Казьмин из Воронежа, победитель в категории «Мастера», как с некоторых пор начали называть соревнования ветеранов. Рельефные мышцы и идеальную спортивную форму спортсмен из столицы Черноземья умудрился продемонстрировать в 56 лет!



56-летний чемпион





Его конкурент Алексей Васильев, тоже хорош



Кроме, собственно, классической дисциплины участники соревновались и в относительно молодой номинации – пляжном бодибилдинге. Особенность здесь в том, что атлеты выходят на помост в длинных шортах, в которых многие привыкли рассекать летом у водоёмов.



Прямо как сейчас с пляжа



Здесь главным фаворитом являлся 33-летний липчанин Леонид Рыбалкин. Его история тоже удивительна. Бывший футболист «Металлурга» (сыграл несколько матчей в начала 2010-х), рано повесив бутсы на гвоздь, решил сменить специализацию. И сейчас является одним из ведущих атлетов и инструкторов Липецкой области.



Леонид Рыбалкин



Среди самых здоровых и накачанных «пляжных мужиков» Рыбалкину не нашлось равных: он выиграл соревнования по пляжному бодибилдингу среди атлетов ростом выше 182 см.

Как и все чемпионы, Леонид прошёл в абсолютный зачёт, а вот там грянула сенсация.



Участники пляжной "абсолютки"



После долгих совещаний судьи отдали пальму первенства не Рыбалкину (который её тоже заслуживал), а другому липчанину Андрею Кинтане, до этого выигравшего зачёт до 178 см. Видимо, рельеф и «сушка» у него оказались чуть качественнее.







Абсолютного чемпиона первой поздравила маленькая дочка

В номинации «фитнесс-бикини» у девушек вновь не было равных липчанке Ольге Кропотовой, ученице Рыбалкина. Она собрала целую коллекцию наград: чемпионка в категории до 162 см, среди мастеров (старше 30 лет) и в абсолютном зачёте.



Абсолютная категория у женщин



Чемпионка чемпионок и её тренер









Говоря футбольным языком её тренера, Кропотова на соревнованиях сделала хет-трик

Победа Ольги получилась вовсе не такой лёгкой, серьёзную конкуренцию ей составила Надежда Костина из Пензы, победительницы среди девушек до 168 см. В «абсолютке» и соревнованиях мастеров Ольга обошла конкурентку всего на чуть-чуть.





Эффектная брюнетка из Пензы

Абсолютным чемпионом по бодибилдингу стал воронежец Заур Закаев, что совершенно логично: его рельеф мускулатуры выделялся даже на общем эффектном фоне.



Чемпион слева



Кроме того, в Липецке презентовали акробатический фитнес: участники мерялись не только мышцами, но и гимнастическими элементами. Правда, в нашем городе таких умельцев пока нет, поэтому все участники представляли Воронеж, да и то только в млашших возрастных категориях – от 10 лет и старше.

Результаты открытого Кубка Липецкой области по бодибилдингу и фитнесс-бикини

Абсолютные чемпионы:

Бодибилдинг – Заур Закаев (Воронеж)

Пляжный бодибилдинг - Андрей Кинтана (Липецк)

Финесс-бикини – Ольга Кропотова (Липецк).

Бодибилдинг:

Свыше 90 кг. 1. Александр Бунин (Воронеж)

До 90 кг. 1. Заур Закаев (Воронеж), 2. Александр Заречин (оба Воронеж)

Бодибилдинг. Мастера: 1. Валерий Казьмин (Воронеж), 2. Алексей Васильев (Тамбов).

Классический бодибилдинг: 1. Игорь Михайлюк (Ярославль), 2. Александр Бунин. 3. Алексей Крутских (оба Воронеж).

Muscular Physique: 1. Виталий Кочкин, 2. Максим Нижегородов (оба Липецк).

Classic Physique: 1. Никита Дорохин (Елец), 2. Дмитрий Кораблин (Липецк).

Пляжный бодибилдинг:

До 174 см. 1. Виталий Кочкин, 2. Никита Болгов, 5. Иван Бодякин (все Липецк).

До 178 см. 1. Андрей Кинтана (Липецк), 2. Кирилл Шавырин (Воронеж), 3. Мурад Рзаев (Липецк).

До 182 см. 1. Максим Нижегородов. 2. Дмитрий Шацких (оба Липецк), 3. Виталий Шевченко (Воронеж).



Виталий Кочкин



Свыше 182 см. 1. Леонид Рыбалкин (Липецк), 2. Александр Милованов (Воронеж).

Пляжный бодибилдинг. Дебют: 1. Андрей Кинтана, 2. Дмитрий Шацких (оба Липецк), 3. Кирилл Шавырин (Воронеж).

Фитнесс-бикини:

До 156 см. 1. Марьяна Козадёрова (Липецк), 2. Россана Улунц (Воронеж).

До 162 см. 1. Ольга Кропотова, 2. Ольга Карих (обе Липецк), 3. Виктория Конева (Москва).

До 168 см. 1. Надежда Костина (Пенза), 2. Елизавета Покачалова (Липецк), 3. Екатерина Хримина (Тамбов).

Свыше 168 см. 1. Карина Кашутина (Липецк), 2. Ирина Зайцева (Волгоград), 3. Ирина Серикова (Москва).



Карина Кашутина



Мастера: 1. Ольга Кропотова (Липецк), 2. Надежда Костина (Пенза), 3. Карина Кашутина (Липецк).

Фитнес-бикини. Дебют:

До 164 см. 1. Ольга Карих (Липецк), 2. Екатерина Хримина (Тамбов), 3. Виктория Конева (Москва).

Свыше 164 см. 1. Полина Нужная, 2. Дарья Бардаш, Полина Мерзлякова ( все Воронеж).

Юниорки: 1. Ольга Карих (Липецк), Полина Нужная (Воронеж), Софья Власова (Липецк).

Абсолютная чемпионка Ольга Карих (Липецк).



Бодифитнес: 1. Анастасия Челокьян (Липецк), 2. Мария Кудаева (Воронеж).

Фит-модель 1. Елена Кордюкова (Воронеж).

Фит-пары: 1. Ольга Карих – Дмитрий Шацких (Липецк).







Акробатический фитнес

Юноши. 1. Максим Коршунов (Воронеж).

Девушки. 1. Василиса Сурина (Воронеж).

Мальчики до 10 лет. 1. Максим Белый (Воронеж).

Девочки до 10 лет. 1. Майя Панасевич, Юлия Чурсанова, Мария Барсукова (все Воронеж).

А это соревнования среди... зрителей

... И зрительниц









Ходить по подиуму совсем не просто

















Президент областной федерации бодибилдинга, организатор соревнований Денис Григорьев.





