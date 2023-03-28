Происшествия

29 минут назад

53-летний мужчина воткнул гостье нож в шею

340
#убийство
53-летний мужчина воткнул гостье нож в шею

Суд арестовал на время следствия 53-летнего жителя Чаплыгинского района, задержанного по подозрению в убийстве 48-летней женщины. Преступление было совершено 26 марта, дело об убийстве расследует СК.

По данным следствия, 26 марта пьяный обвиняемый во время ссоры с гостившей у него местной жительницей, нанес ей удар ножом в шею. От полученного ранения 48-летняя женщина умерла. О произошедшем он сообщил соседу, который обратился в правоохранительные органы.

- Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала следы особо тяжкого преступления. Получены доказательства причастности к убийству фигуранта, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото пресс-службы областного управления следственного комитета РФ.
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#убийство

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