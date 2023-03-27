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42 минуты назад
Прокуратура начала проверку из-за затопления плавучего ресторана «Серебряный кит»
Организована проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.
Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга 27 марта начала проверку по факту затопления плавучего ресторана "Серебряный кит" на реке Неве, - сообщает пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, 27 марта 2023 года около 7:30 утра из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки произошло подтопление неэксплуатируемого дебаркадера "Серебряный Кит", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Известно, что прибывшие на место водолазы убедились, что внутри корабля нет людей, а также проверили устойчивость судна и не сносит ли его течением, - пишут "Известия".
Футуристический плавучий ресторан пришвартовался напротив Парка имени Бабушкина в 2018 году и с тех пор находился там. Изначально владельцы заведения планировали пришвартовать его перед Летним садом в центре города, но жители Санкт-Петербурга высказались против и не дали этого сделать. Нынешнее место швартовки градозащитники также называли не самым удачным.
О том, что "Серебряный кит" начал тонуть, стало известно 27 марта утром. Общая площадь тонущего плавучего ресторана составляла 2800 кв. м.
По предварительным данным, 27 марта 2023 года около 7:30 утра из-за повреждения понтона в результате ледовой обстановки произошло подтопление неэксплуатируемого дебаркадера "Серебряный Кит", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено.
Известно, что прибывшие на место водолазы убедились, что внутри корабля нет людей, а также проверили устойчивость судна и не сносит ли его течением, - пишут "Известия".
Футуристический плавучий ресторан пришвартовался напротив Парка имени Бабушкина в 2018 году и с тех пор находился там. Изначально владельцы заведения планировали пришвартовать его перед Летним садом в центре города, но жители Санкт-Петербурга высказались против и не дали этого сделать. Нынешнее место швартовки градозащитники также называли не самым удачным.
О том, что "Серебряный кит" начал тонуть, стало известно 27 марта утром. Общая площадь тонущего плавучего ресторана составляла 2800 кв. м.