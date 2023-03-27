С 39-летнего липчанина взыскали почти 15 тысяч рублей за неудачные шутки о минировании

Липчанин «минировал» здания 22 сентября и 28 октября прошлого года.

Прокурор Октябрьского района Липецка подал иск в суд о взыскании с 39-летнего липчанина ущерба, нанесённого заведомо ложными сообщениями об актах терроризма. Иск был удовлетворён. Липчанину придётся выплатить 14 685 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 22 сентября прошлого года в 17:55 находившийся возле дома №9 по улице Звёздной липчанин позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся взрыве в доме №28 по улице Катукова. Но в ходе проверки это сообщение не подтвердилось.



По ложному сообщению о минировании на улицу Катукова выезжали сотрудники отдела полиции №7, в том числе кинолог, дознаватель и старший оперуполномоченный. Кроме того, там побывала фельдшерская бригада, пожарно-спасательная часть ГУ МЧС России по Липецкой области.



Общая сумма затраченных по вине липчанина экстренными службами средств на проверку заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве составила 6 319 рублей, в том числе 2 765 рублей — стоимость выезда фельдшерской бригады, 3 358 рублей— стоимость выезда спасателей, 54 рубля — работа кинолога, 68 рублей — дознавателя, 72 рубля — старшего оперуполномоченного.



Тот же липчанин 28 октября 2022 года сообщил о готовящемся взрыве в «Линии» на проспекте 60-летия СССР, в ТРЦ «Октябрьский» на улице Меркулова и в доме №33 по улице Космонавтов.



На проверку сообщения о минировании «Линии» было потрачено в общей сложности 6 630 рублей, в том числе 3 260 рублей — стоимость выезда врачебной бригады, 2 765 рублей— стоимость выезда фельдшерской бригады, 72 рубля — стоимость работы дознавателя, 533 рубля — выезд одного отделения пожарных.



На проверку сообщения о минировании ТЦ «Октябрьский» было потрачено 1 735 рублей, из которых 1 339 рублей — стоимость выезда спасателей МЧС, 139 рублей — стоимость работы следователя, 113 рублей — кинолога, 144 рубля — стоимость работы оперуполномоченного.



По этим эпизодам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов инфраструктуры», отделом полиции №2 уголовные дела объединены в одно.



По иску прокурора Октябрьский суд Липецка взыскал с липчанина средства, потраченные на проверку его ложных сообщений.